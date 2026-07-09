Hơn 200.000 người bình chọn Pháp thắng tối nay, tỉ lệ vô địch World Cup 2026 liên tục biến động, cuộc đua ngày càng khó lường!

Bầu không khí World Cup 2026 ngày càng nóng lên khi những bất ngờ liên tiếp xuất hiện trên sân cỏ. Sau mỗi vòng đấu, siêu máy tính Opta lại cập nhật tỉ lệ vô địch, phản ánh rõ sự biến động của cuộc đua đến ngôi vương.

Theo dữ liệu mới, đội tuyển Pháp đã có màn bứt tốc ngoạn mục để chiếm lĩnh vị trí ứng cử viên số một cho chiếc cúp vàng danh giá. Nhờ phong độ hủy diệt của siêu sao Kylian Mbappe khi liên tiếp nổ súng và cán mốc 7 bàn thắng, đưa anh lên vị trí dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới, cơ hội nâng cúp của "Gà trống Gaulois" đã được đẩy vọt lên con số ấn tượng 26,91%.

Dù vậy, đương kim vô địch Argentina của huyền thoại Lionel Messi vẫn cho thấy đẳng cấp và khi vượt qua lần lượt các đối thủ trong những thế trận kịch tính. Các thuật toán chỉ ra rằng, dù xếp sau Pháp về tỉ lệ vô địch tổng thể, vũ điệu Tango lại là đội tuyển sở hữu xác suất đặt chân vào trận Chung kết với tỉ lệ khủng đến 36,91%.

Bên cạnh 2 thế lực sừng sỏ kể trên, các đại diện bám đuổi phía sau cũng đang tạo nên một áp lực khủng khiếp. Tây Ban Nha với lối chơi kiểm soát bóng đang sở hữu cơ hội vô địch lên tới 21,3%, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào của đối thủ. Trong khi đó, "Tam sư" nước Anh dù khởi đầu chậm chạp nhưng với bản lĩnh của các ngôi sao Ngoại hạng vẫn được siêu máy tính chấm 16,99% cơ hội nâng cúp nhờ sở hữu đội hình có chiều sâu. Sự trỗi dậy đồng đều của các thế lực này khiến cho bản đồ sức mạnh tịnh tiến qua mỗi vòng đấu knock-out trở thành bài toán cân não không có lời giải.

Cuộc đua vô địch World Cup 2026 ngày càng gay cấn!

Giữa lúc không khí bóng đá đang hừng hực và căng thẳng trên khắp thế giới như thế, thì hiện tại, trên app ShopeePay cộng đồng đua vote "Hòa Nhịp Bóng Lăn" cũng đang hừng hực khí thế. Có tới hơn 225.000 người tham gia bình chọn trận đấu Pháp với Morocco. Mbappe và các đồng đội cũng chiếm tới 98,9% tỉ lệ bình chọn sẽ giành chiến thắng từ người dùng ShopeePay.

Bên cạnh tâm điểm của chuỗi quà tặng lần này chính là 3 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S26 Ultra và hàng chục triệu đồng voucher ưu đãi. Người dùng còn liên tục bị "cuốn" vào đam mê bình chọn bởi quá nhiều ưu ái được ShopeePay dành riêng cho các vòng knock-out.

Theo đó, giá trị phần thưởng đổi điểm được nâng lên với các ưu đãi như 100 điểm đổi 100.000 xu, mã 100.000 xu, 500.000 xu và voucher hoàn 100.000 đồng đã tạo nên "cơn sốt" khiến người chơi không thể đứng ngoài cuộc đua và thi nhau chia sẻ thành quả trên các hội nhóm săn ưu đãi và Threads.

Người dùng cũng đua nhau "chéo link" nhanh gọn với bạn bè để có thể gom thêm lượt bình chọn. Chỉ cần 10 lượt chéo link là đã có thêm 30 lượt bình chọn mới.

Điều tuyệt vời nhất là cách thức tham gia chương trình này lại vô cùng tối giản, bất cứ ai cũng có thể nhập cuộc chỉ trong vòng một nốt nhạc. Mỗi trận đấu bây giờ đều khiến hàng trăm ngàn người "tranh tài" bình chọn kết quả, và hồi hộp chờ thành quả để rinh quà.

Cuộc chiến bình chọn kết quả Hoà Nhịp Bóng Lăn trên app ShopeePay còn trở thành chủ đề nóng khiến nhiều hội chị em trên Threads City xôn xao đứng ngồi không yên. Đúng là có thể bạn không đam mê bóng đá, nhưng với đổi điểm hoàn xu, săn quà, săn voucher liên tục trên ShopeePay thì cơ hội này không thể bỏ lỡ rồi.