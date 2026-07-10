Mbappe sút trượt penalty giống Messi trong ngày đi vào lịch sử World Cup

Tiền đạo Mbappe sút trượt penalty trong trận Pháp gặp Maroc ở tứ kết World Cup 2026.

Trận tứ kết nghẹt thở giữa Pháp và Maroc tại World Cup 2026 rạng sáng 10/7 đánh dấu một cột mốc vô tiền khoáng hậu của Kylian Mbappe.

Bước chân ra thảm cỏ sân Boston Stadium, tiền đạo mang băng đội trưởng chính thức cán mốc 20 trận đấu tại các kỳ World Cup. Ở tuổi 27 và 201 ngày, Mbappe trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử chạm đến con số này, đồng thời cân bằng kỷ lục quốc gia của người đàn anh cựu thủ môn Hugo Lloris.

Tuy nhiên, ngày vui của ngôi sao tuyển Pháp đã diễn ra không trọn vẹn khi anh sút hỏng penalty.

Pháp được hưởng phạt đền từ pha phạm lỗi bất cẩn của Noussair Mazraoui trong vòng cấm, trọng tài chính Facundo Tello đã lập tức thổi phạt đền cho đội tuyển Pháp sau khi tham khảo nhanh ý kiến từ trợ lý.

Trên chấm 11 mét ở phút 28, kỷ lục gia Kylian Mbappe nhận trọng trách dứt điểm. Anh tung cú sút căng và chìm hiểm hóc về phía góc phải khung thành. Thế nhưng, thủ môn Bono của Maroc đã có pha đổ người xuất sắc, đoán đúng hướng bóng và cản phá thành công quả phạt đền. Cú cứu thua xuất thần này không chỉ khước từ bàn thắng mười mươi của Mbappe mà còn khiến ngày đi vào lịch sử của tiền đạo số 10 tạm thời kém vui. Như vậy, lại thêm một siêu sao sút hỏng phạt đền. Trước đó, ở trận đấu vòng 1/8 giữa Argentina thắng 3-2 Ai Cập. Messi cũng đã gây xôn xao cõi mạng khi sút hỏng penalty.

Ảnh: Getty