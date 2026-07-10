Đã rõ lý do Issa Diop không bị thẻ đỏ dù che miệng nói chuyện với Dembele ở trận Pháp 2-0 Morocco

Vì sao Issa Diop không bị thẻ đỏ dù che miệng nói chuyện với Dembele?

Tình huống Issa Diop dùng tay che miệng khi trao đổi với Ousmane Dembele ở trận tứ kết giữa Morocco và Pháp đã khiến không ít người hâm mộ World Cup 2026 nhầm tưởng hậu vệ này sẽ bị truất quyền thi đấu.

Kể từ khi FIFA áp dụng quy định mới tại World Cup 2026, hành vi che miệng khi giao tiếp với đối phương đã nhiều lần dẫn đến những chiếc thẻ đỏ. Vì vậy, khi máy quay ghi lại cảnh Diop nói chuyện với Dembele trong lúc dùng tay che miệng, mạng xã hội lập tức xuất hiện hàng loạt thắc mắc về quyết định của trọng tài.

Nhiều CĐV cho rằng cầu thủ Morocco đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ giống những trường hợp đã xảy ra trước đó. Tuy nhiên, luật mới của FIFA không quy định mọi hành vi che miệng khi nói chuyện đều bị truất quyền thi đấu.

Theo quy định, trọng tài chỉ xem xét xử phạt nếu hành động này diễn ra trong một tình huống đối đầu hoặc tranh cãi giữa hai cầu thủ. Bên cạnh đó, cầu thủ bị ảnh hưởng cũng phải có phản ứng hoặc khiếu nại với tổ trọng tài để vụ việc được xem xét.

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Ở pha bóng giữa Diop và Dembele, hai điều kiện trên không xuất hiện. Không có dấu hiệu cho thấy đây là một màn đối đầu căng thẳng và Dembele cũng không phản ứng hay khiếu nại với trọng tài. Vì vậy, trận đấu vẫn tiếp tục bình thường và Diop không phải nhận bất kỳ án phạt nào.

Trước đó, quy định này từng khiến nhiều cầu thủ phải trả giá. Miguel Almiron trở thành người đầu tiên bị đuổi khỏi sân theo luật mới khi khoác áo Paraguay ở vòng bảng. Sau đó, hậu vệ Piero Hincapie của Ecuador cũng nhận thẻ đỏ trong trận gặp Mexico sau khi che miệng nói chuyện với đối thủ. Điểm chung ở cả hai tình huống là cầu thủ đối phương đều đã báo với trọng tài, dẫn đến việc án phạt được đưa ra.

Ở trận đấu diễn ra trên sân Boston, Pháp đánh bại Morocco với tỷ số 2-0 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.