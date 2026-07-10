Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV 2026 trở lại từ ngày 10/8, quy tụ hàng trăm cơ thủ

Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV 2026 – Cúp Becamex IJC sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 16/8 tại TP.HCM, quy tụ khoảng 250 cơ thủ trong nước và quốc tế tranh tài với tổng giá trị giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng.

Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV 2026 – Cúp Becamex IJC sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 16/8 tại Nhà hát HTV (TP.HCM), đánh dấu sự trở lại của một trong những giải đấu billiards uy tín nhất trong nước sau hơn một năm.

Giải do Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM và Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM tổ chức. Sau 12 kỳ tổ chức, giải đấu năm nay tiếp tục quy tụ nhiều cơ thủ trong và ngoài nước, đồng thời mở rộng quy mô với khoảng 250 vận động viên đăng ký tham dự từ vòng sơ loại.

Giải đấu được chia thành ba giai đoạn gồm vòng sơ loại, vòng chung kết và vòng loại trực tiếp. Ở vòng sơ loại, các cơ thủ sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để chọn ra 32 gương mặt xuất sắc nhất. Những vận động viên này sẽ cùng 32 hạt giống và khách mời tạo thành danh sách 64 cơ thủ tranh tài tại vòng chung kết.

Vòng chung kết gồm 16 bảng đấu, mỗi bảng có bốn cơ thủ và áp dụng thể thức hai lần thua (double elimination) để xác định những cái tên giành quyền vào vòng knock-out, nơi các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch.

Danh sách hạt giống bao gồm các cơ thủ đạt thành tích cao tại Giải vô địch quốc gia 2026, những vận động viên có thứ hạng tốt ở Giải Carom 3 băng quốc tế HTV lần thứ XII năm 2024, cùng các khách mời quốc tế và đại diện từ nhà tài trợ.

Toàn bộ các trận đấu sẽ áp dụng Luật thi đấu Billiards & Snooker theo quy định hiện hành của cơ quan quản lý thể thao và các tiêu chuẩn quốc tế.

Về giải thưởng, nhà vô địch sẽ nhận cúp, bảng danh dự cùng 80 triệu đồng tiền thưởng. Á quân nhận 50 triệu đồng, trong khi hai cơ thủ đồng hạng Ba nhận 20 triệu đồng mỗi người. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao thêm các giải phụ dành cho chuỗi ghi điểm cao nhất và trận đấu xuất sắc nhất.

Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV nhiều năm qua được xem là một trong những sân chơi có chất lượng chuyên môn cao của billiards Việt Nam, quy tụ nhiều cơ thủ hàng đầu trong nước và quốc tế. Giải đấu năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những màn so tài hấp dẫn, đồng thời giúp các vận động viên có thêm cơ hội cọ xát trước các giải đấu lớn trong phần còn lại của mùa giải.

Tuấn Nguyễn