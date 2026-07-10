Cầu thủ Maroc che miệng nói chuyện với Dembele thách thức luật FIFA, "vua áo đen" ngó lơ gây phẫn nộ?

Tranh cãi trận Pháp 2-0 Maroc, FIFA đối mặt làn sóng chỉ trích vì sự thiếu nhất quán trong luật "bịt miệng".

Trận tứ kết đầy duyên nợ giữa Pháp và Maroc tại World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý bởi màn so tài kịch tính trên sân Boston, mà còn biến thành tâm điểm chỉ trích của dư luận sau một quyết định gây tranh cãi từ tổ trọng tài. Mọi sự phẫn nộ của người hâm mộ đổ dồn vào tình huống thoát án phạt đầy khó hiểu của trung vệ Issa Diop bên phía đại diện châu Phi, dấy lên nghi vấn về sự nhất quán trong việc áp dụng luật của FIFA.

Cụ thể, vào phút 25 của trận đấu, ống kính truyền hình đã bắt trọn khoảnh khắc Issa Diop dùng tay che miệng khi đang trao đổi với tiền đạo Ousmane Dembele của tuyển Pháp. Tình huống diễn ra rất nhanh và hoàn toàn bị trọng tài chính cùng tổ VAR ngó lơ. Tuy nhiên, ngay sau đó, làn sóng phản ứng dữ dội đã bùng lên trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều cổ động viên khẳng định tuyển Pháp hoàn toàn có cơ sở để khiếu nại, bởi hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định nghiêm khắc mà FIFA vừa ban hành tại giải đấu năm nay.

Cầu thủ Maroc che tay nói chuyện với Dembele gây tranh cãi (Ảnh: Getty)

Cầu thủ này thoát án phạt từ trọng tài? (Ảnh: Getty)

FIFA đã thể hiện quan điểm vô cùng cứng rắn khi cấm tuyệt đối các cầu thủ dùng tay che miệng khi giao tiếp trên sân, bất kể đối tượng là trọng tài hay đối thủ và không quan tâm đến nội dung cuộc hội thoại. Trước đó, quy định nghiêm ngặt này đã có những "nạn nhân" phải trả giá rất đắt. Ở giai đoạn vòng bảng, tiền vệ Miguel Almiron của Paraguay từng bị truất quyền thi đấu vì hành động tương tự. Đến vòng 1/16, hậu vệ Piero Hincapie của Ecuador cũng phải nhận thẻ đỏ rời sân do vi phạm quy tắc ứng xử này.

Chính vì những tiền lệ nghiêm khắc kể trên, việc Issa Diop hoàn toàn "vô sự" sau hành vi che miệng khiến dư luận vô cùng bất bình. Nhiều ý kiến cho rằng FIFA đang thiếu tính đồng nhất trong công tác điều hành giải đấu lớn nhất hành tinh. May mắn thoát tấm thẻ đỏ trực tiếp ở đầu trận, trung vệ của Maroc sau đó đã có một ngày thi đấu vô cùng vất vả trước hàng công đẳng cấp của "Les Bleus", trước khi phải nhận một thẻ vàng ở phút 63 sau pha vào bóng nguy hiểm với Kylian Mbappe.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về tuyển Pháp nhờ sự già dơ và tận dụng cơ hội tốt hơn. Dù Maroc đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng họ đành phải chấp nhận dừng bước ở tứ kết, tái hiện lại nỗi đau bị chính người Pháp ngáng đường tại bán kết World Cup bốn năm trước.