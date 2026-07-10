Phóng viên hỏi "có cảm thấy khó khăn không khi bạn thân Hakimi buồn bã sau thất bại", Mbappe đáp: Không

Mbappe lạnh lùng gạt bỏ tình bạn, khẳng định "chưa có gì để ăn mừng" sau khi đưa Pháp vào bán kết.

Đội tuyển Pháp đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Maroc tại tứ kết. Trận đấu này còn là màn chạm trán đầy duyên nợ giữa Mbappe và người đồng đội vô cùng thân thiết ngoài đời - hậu vệ Achraf Hakimi bên phía Maroc. Dẫu vậy, trên thảm cỏ nước Mỹ tiền đạo người Pháp đã thể hiện một sự chuyên nghiệp đáng sợ để giúp "Les Bleus" đi tiếp.

Khi được phóng viên hỏi về việc liệu có cảm thấy khó khăn khi phải chứng kiến người bạn thân Hakimi buồn bã nhận thất bại, Mbappé thẳng thắn tuyên bố:

"Không. Sẽ khó hơn khi tôi gặp cậu ấy trong phòng thay đồ, khi cả hai trở lại là những con người bình thường và là những người bạn, nhưng trên sân cỏ thì không có vị trí cho cảm xúc".

Mbappe và Hakimi là bạn thân ngoài đời (Ảnh: Getty)

Trước khi tỏa sáng, Mbappe đã phải trải qua một khoảnh khắc hiếm gặp trong sự nghiệp khi đá hỏng quả phạt đền trong hiệp một. Đây là lần đầu tiên ngôi sao sinh năm 1998 sút hỏng penalty sau 3 kỳ World Cup tham dự, chấm dứt chuỗi thành tích ấn tượng từng thiết lập tại giải đấu năm 2018 và trận chung kết năm 2022.

Tuy nhiên, bản lĩnh của một siêu sao khẳng định khi anh nhanh chóng chuộc lỗi bằng cú cứa lòng đẹp mắt từ rìa cấm địa ở phút 60 để mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng thứ 8 tại giải đấu năm nay giúp anh đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 8 bàn thắng ở hai kỳ World Cup khác nhau. Tính tổng cộng, Mbappe đã bỏ túi 20 pha lập công tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, hiện chỉ còn kém kỷ lục mọi thời đại của Lionel Messi đúng một bàn. Trước khi trận đấu khép lại, chính anh cũng là người kiến tạo để Ousmane Dembele ấn định chiến thắng 2-0.

Sau trận đấu, khi được hỏi liệu tuyển Pháp đã có thể thư giãn sau hành trình ấn tượng từ đầu giải, ngôi sao 27 tuổi cho biết:

"Chúng tôi biết chỉ có một cách để thư giãn, đó là chiến thắng. Chúng tôi đã vào bán kết và rất hạnh phúc, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Điều chờ đợi chúng tôi còn khó khăn hơn những gì vừa trải qua, nhưng cả đội đã sẵn sàng".

Mbappe có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo (Ảnh: Getty)

Sự quyết tâm và thận trọng của Mbappe được thể hiện rõ qua việc anh chấp nhận rời sân sớm ở phút 77 để tránh rủi ro. Khoảnh khắc thủ quân tuyển Pháp ngồi xuống sân ôm cổ chân phải sau một pha va chạm đã khiến người hâm mộ "Les Bleus" một phen thót tim. Nhiều người e ngại anh gặp chấn thương nghiêm trọng trong giai đoạn quyết định của giải đấu.

Dù vậy, anh đã nhanh chóng lên tiếng trấn an dư luận: "Tôi ổn. Tôi chỉ bị đau ở cổ chân sau một pha va chạm, nhưng không có vấn đề gì. Khi đó Jean-Philippe Mateta sung sức hơn để thi đấu 15 phút cuối. Anh ấy vào sân rất tốt".