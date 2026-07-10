Haaland "nổi điên" chỉ trích trọng tài vì bắt Mbappe chờ sút penalty quá lâu

Tiền đạo Haaland cũng phải phàn nàn về công tác trọng tài trọng trận đấu giữa Pháp 2-0 Maroc tại tứ kết Word Cup 2026.

Trận tứ kết World Cup giữa Pháp và Maroc tại FIFA World Cup 2026 không chỉ cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng đẳng cấp, mà còn trở thành tâm điểm của những tranh cãi nảy lửa xung quanh công tác trọng tài. Đỉnh điểm của sự hỗn loạn diễn ra ngay trong hiệp một, khi một quyết định trọng tài và VAR đã gián tiếp làm thay đổi cục diện quả phạt đền của tuyển Pháp.

Trận đấu đang ở thế giằng co thì bước ngoặt xảy ra khi thủ quân Kylian Mbappe của tuyển Pháp bị đốn ngã trong vòng cấm sau pha vào bóng của hậu vệ Noussair Mazraoui bên phía Maroc. Trọng tài chính người Argentina, ông Facundo Tello, không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, thay vì một quả đá phạt nhanh chóng, phòng VAR đã can thiệp và kéo trận đấu vào một màn "tra tấn thể lực" tinh thần kéo dài kỷ lục 3 phút 12 giây.

Khoảng dừng quá dài này khiến bầu không khí trên sân căng thẳng tột độ. Trong khi Mbappe và các đồng đội lộ rõ vẻ sốt ruột, liên tục phân trần với vị vua áo đen, thì các cầu thủ hai đội tranh thủ tận dụng thời gian bù giờ hy hữu này để tiếp nước và hội ý chiến thuật.

Từ phòng khách khách sạn của đội tuyển Na Uy, tiền đạo Erling Haaland cũng không thể ngồi yên trước màn kịch tính. Sát thủ thuộc biên chế Manchester City đã lập tức chụp lại màn hình tivi và đăng tải lên mạng xã hội Snapchat dòng trạng thái đầy bức xúc: "Phải đợi tới gần 5 phút chỉ để đá một quả penalty thì quá là lâu rồi đấy". Dù bài đăng sau đó đã bị xóa nhanh chóng, nó vẫn kịp lan truyền với tốc độ chóng mặt và nhận được sự đồng tình lớn từ người hâm mộ.

Haaland đăng bài phàn nàn về trọng tài sau đó xoá nhưng người hâm mộ đã kịp chụp lại

Mbappe sút trượt penalty (Ảnh: Getty)

Hệ quả của sự chậm trễ này đã xuất hiện ngay sau đó. Thời gian chờ đợi quá lâu dường như đã đánh sập nhịp độ và cảm giác bóng của Mbappe. Trên chấm 11 mét, cú sút của siêu sao người Pháp đã không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ môn Yassine Bounou.

Dẫu vậy, bản lĩnh của nhà vua đã lên tiếng đúng lúc. Vượt qua những ức chế về mặt tâm lý và quyết định gây tranh cãi của trọng tài, bước sang hiệp hai, tuyển Pháp đã lấy lại thế trận. Sự tỏa sáng rực rỡ của Kylian Mbappe kết hợp cùng pha làm bàn đẳng cấp của Dembele đã giúp "Gà trống Gaulois" kết thúc trận đấu với thắng lợi 2-0 thuyết phục, chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup 2026.