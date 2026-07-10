FIFA phân công trọng tài đồng hương với Ronaldo bắt trận đấu của Messi tại tứ kết World Cup

Trọng tài người Bồ Đào Nha Joao Pinheiro đã được FIFA chỉ định điều khiển trận tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ.

Theo thông báo chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), trọng tài Joao Pinheiro sẽ là người cầm còi trận đấu đầy kịch tính tại vòng tứ kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Argentina và Thụy Sĩ lúc 8h00 ngày 12/7. Hỗ trợ cho vị "vua áo đen" 38 tuổi này là hai trọng tài biên đồng hương Bruno Jesus và Luciano Maia. Trong khi đó, vai trò trọng tài thứ tư được giao cho ông Drew Fischer, người Canada. Việc một tổ trọng tài đến từ quê hương của Cristiano Ronaldo điều hành trận đấu có sự góp mặt của Lionel Messi ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của người hâm mộ.

Trọng tài Joao Pinheiro sẽ là người cầm còi trận đấu đầy kịch tính tại vòng tứ kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Argentina và Thụy Sĩ

Ông Joao Pinheiro là cái tên không hề xa lạ với bóng đá đỉnh cao khi sở hữu chứng chỉ trọng tài FIFA từ năm 2016 và từng cầm còi ở nhiều giải đấu lớn. Tính đến thời điểm hiện tại của vòng chung kết World Cup 2026, vị trọng tài người Bồ Đào Nha này đã bắt chính 2 trận, rút ra tổng cộng 5 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ.

Tuy nhiên, sự nghiệp của ông Pinheiro cũng không thiếu những quyết định gây tranh cãi. Gần đây nhất, tại trận bán kết Champions League mùa giải vừa qua giữa Bayern Munich và PSG, ông từng bị chỉ trích khi từ chối thổi phạt đền cho đại diện nước Đức sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của tiền vệ Joao Neves bên phía PSG.

Áp lực tâm lý dành cho vị trọng tài người Bồ Đào Nha ở trận đấu tới chắc chắn sẽ là rất lớn. Trước đó, công tác cầm còi tại World Cup năm nay đang phải nhận làn sóng hoài nghi dữ dội. Ngay tại vòng 1/8, sau chiến thắng của Argentina trước Ai Cập, trọng tài chính Francois Letexier đã bị phía đội bóng Bắc Phi chỉ trích kịch liệt vì cho rằng ông có những quyết định thiên vị lộ liễu cho nhà Đương kim vô địch. Trong bối cảnh sức nóng của giải đấu đang tăng lên từng ngày, mọi quyết định của ông Joao Pinheiro trên sân sắp tới chắc chắn sẽ bị đặt dưới kính hiển vi của cả truyền thông lẫn người hâm mộ toàn cầu.