Toàn cảnh vụ HLV Park Hang-seo, Son Heung-min bị triệu tập điều trần trước Quốc hội Hàn Quốc sau thất bại ở World Cup 2026

Quốc hội Hàn Quốc sẽ mở phiên điều trần về Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) vào ngày 22/7 nhằm làm rõ trách nhiệm sau thất bại ở World Cup 2026.

Sau khi đội tuyển Hàn Quốc dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026, KFA trở thành tâm điểm chỉ trích. Hàng loạt vấn đề như quy trình bổ nhiệm HLV Hong Myung-bo, cách điều hành đội tuyển cũng như trách nhiệm của ban lãnh đạo liên đoàn đã khiến Quốc hội Hàn Quốc quyết định mở một phiên điều trần vào ngày 22/7.

Theo danh sách được Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quốc hội Hàn Quốc công bố, 13 nhân chứng sẽ phải tham dự phiên điều trần, trong đó có cựu Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu, cựu HLV trưởng Hong Myung-bo và đáng chú ý là HLV Park Hang-seo.

Ảnh: Yonhap

Ông Park được triệu tập với tư cách cựu Phó Chủ tịch KFA, sau khi đã nộp đơn từ chức ngay sau thất bại của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup. Quốc hội muốn làm rõ vai trò của ban lãnh đạo KFA trong quá trình chuẩn bị cho World Cup, công tác quản lý đội tuyển cũng như những quyết định gây tranh cãi thời gian qua.

Trong khi đó, đội trưởng Son Heung-min ban đầu lại xuất hiện trong danh sách người tham khảo cùng Hwang Hee-chan, huyền thoại Park Ji-sung, Lee Young-pyo và một số nhân vật khác. Theo nghị sĩ Lim Oh-kyung, người đề xuất triệu tập Son và Hwang, mục đích là để lắng nghe ý kiến từ chính các cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia, nhằm giúp Quốc hội có cái nhìn đầy đủ hơn thay vì chỉ nghe từ phía các quan chức.

Tuy nhiên, quyết định này ngay lập tức vấp phải phản ứng mạnh mẽ.

Ảnh: Yonhap

Ảnh: Yonhap

Nhiều ý kiến cho rằng phiên điều trần cần tập trung vào trách nhiệm của KFA, không phải gây thêm áp lực cho các cầu thủ vẫn đang thi đấu. Một số nghị sĩ đối lập còn chỉ trích việc triệu tập Son Heung-min là "màn trình diễn chính trị", cho rằng Quốc hội đang đi chệch trọng tâm của cuộc điều tra.

Yếu tố lịch thi đấu cũng khiến đề xuất này bị đánh giá là thiếu thực tế. Son Heung-min đang chuẩn bị trở lại thi đấu cho LAFC tại MLS và chỉ một ngày sau phiên điều trần, anh đã có lịch ra sân tại giải đấu. Trước làn sóng chỉ trích, chỉ sau một ngày, nghị sĩ Lim Oh-kyung đã thông báo rút đề nghị triệu tập Son Heung-min và Hwang Hee-chan.

Bà cho biết quyết định được đưa ra sau khi cân nhắc lịch thi đấu, quan điểm của các cầu thủ và ý kiến trong đảng. Theo bà, mục tiêu là xây dựng một phiên điều trần hiệu quả hơn, thay vì tạo thêm áp lực cho những người đang thi đấu.

Dù Son Heung-min không còn phải xuất hiện trước Quốc hội, phiên điều trần vẫn sẽ diễn ra đúng kế hoạch vào ngày 22/7.

Ảnh: Yonhap

Cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc Chung Mong-kyu (trái) và cựu huấn luyện viên đội tuyển bóng đá quốc gia Hong Myung-bo (Ảnh: Yonhap)

Tâm điểm của cuộc điều trần được dự báo sẽ là trách nhiệm của ban lãnh đạo KFA sau thất bại tại World Cup 2026, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quy trình bổ nhiệm HLV Hong Myung-bo, cơ cấu quản lý của Liên đoàn và những quyết định bị cho là đã góp phần khiến bóng đá Hàn Quốc trải qua một trong những kỳ World Cup đáng thất vọng nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Việc HLV Park Hang-seo vẫn có tên trong danh sách nhân chứng cũng đồng nghĩa chiến lược gia từng làm nên lịch sử cùng bóng đá Việt Nam sẽ phải trực tiếp làm nhân chứng trước Quốc hội Hàn Quốc về những vấn đề liên quan đến KFA trong giai đoạn ông giữ cương vị Phó Chủ tịch Liên đoàn.