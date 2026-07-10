Phan Hiển - Thu Hương giành cú đúp HCV, dancesport Việt Nam khẳng định vị thế ngày ra quân Giải vô địch châu Á

Ngay trong ngày khai mạc Giải vô địch Dancesport châu Á 2026 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, các vận động viên đội tuyển Dancesport Việt Nam đã có ngày ra quân đầy thăng hoa khi mang về cơn mưa huy chương.

Giải vô địch Dancesport châu Á 2026 chính thức khởi tranh từ ngày 9 đến 12/7 tại TP.HCM, quy tụ hàng nghìn vận động viên, huấn luyện viên và trọng tài xuất sắc đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng nhau tranh tài ở 52 nội dung quốc tế.

Ngay trong ngày mở màn, bầu không khí sàn đấu đã sớm được hâm nóng bởi những bước nhảy bùng nổ của các vũ công chủ nhà Việt Nam. Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã gặt hái thành tích ấn tượng với tổng cộng 3 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng.

Ở các nội dung đôi, cặp bài trùng Phan Hiển (Minh Trường) – Thu Hương tiếp tục khẳng định đẳng cấp vượt trội khi xuất sắc lập cú đúp HCV ở cả hai nội dung Pasodoble và Jive. Tiếp nối mạch chiến thắng, cặp đôi Ngọc An – Tố Uyên cũng có màn trình diễn đầy thuyết phục để mang về 1 tấm HCV ở nội dung Chacha và 1 HCB ở nội dung Rumba. Trong khi đó, hai vận động viên Nam Anh – Anh Phương cũng đóng góp thêm vào bảng tổng sắp của đoàn chủ nhà 1 tấm HCĐ ở nội dung Samba.

HLV Khánh Thi cùng Phan Hiển và Thu Hương

Phan Hiển - Thu Hương mở màn giải đấu với 2 HCV

Bên cạnh những dấu ấn đậm nét ở nội dung lứa đôi, các cô gái Việt Nam cũng có một ngày thi đấu vô cùng quả cảm ở các nội dung đơn nữ. Vận động viên Tạ Liên Giang thể hiện phong độ thi đấu hết sức ổn định khi liên tiếp giành 4 HCB ở các nội dung Slow Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot cùng 1 HCĐ ở nội dung Quickstep. Đồng đội của cô, nữ vũ công Hà Khánh Phượng, cũng có ngày thi đấu thành công khi mang về 3 tấm HCĐ ở các nội dung Slow Waltz, Viennese Waltz và Slow Foxtrot.

Đoàn Việt Nam hái hương chương ngày ra quân.

Thành tích rực rỡ ngay trong ngày đầu ra quân không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực tập luyện bền bỉ của các vận động viên, mà còn tạo đòn bẩy tâm lý cực kỳ quan trọng cho đội tuyển Dancesport Việt Nam trong những ngày tranh tài tiếp theo, hướng tới việc khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của thể thao nước nhà trên bản đồ dancesport quốc tế.