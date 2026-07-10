Bác sĩ ĐT Na Uy cập nhật tình hình sức khỏe của Haaland và các đồng đội giữa tin bị virus tấn công trước đại chiến với Anh

Bác sĩ đội tuyển Na Uy đã bác bỏ những thông tin cho rằng đội bóng đang bị ảnh hưởng bởi một đợt dịch bệnh ngay trước trận tứ kết World Cup 2026 gặp tuyển Anh.

Chỉ vài ngày trước cuộc đối đầu với tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào 4h sáng ngày 12/7 (giờ Việt Nam), tuyển Na Uy bất ngờ vướng vào những tin đồn không mấy tích cực. Nhiều nguồn tin cho rằng đội bóng Bắc Âu đang bị ảnh hưởng bởi một đợt ốm trong nội bộ, làm dấy lên lo ngại về tình trạng của Erling Haaland và các đồng đội.

Tuy nhiên, bác sĩ đội tuyển Na Uy Ola Sand đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. "Hiện tại tất cả các cầu thủ đều khỏe mạnh".

Chia sẻ với Nettavisen, ông Sand khẳng định ban huấn luyện vẫn kiểm soát tốt tình hình và không có chuyện đội tuyển rơi vào khủng hoảng vì dịch bệnh. "Thật đáng ngạc nhiên khi truyền thông Anh lại tin vào điều đó. Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát được tình hình".

ĐT Na Uy vẫn có sức khoẻ tốt trước trận găp ĐT Anh ở tứ kết World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Tin đồn xuất hiện sau khi tiền đạo Jorgen Strand Larsen từng bỏ lỡ một buổi tập trước trận ra quân gặp Iran. Trong khi đó, HLV Stale Solbakken cũng bị ghi lại hình ảnh ho nhiều lần khi trả lời phỏng vấn báo chí.

Chính Solbakken trước đó thừa nhận trong đội có một vài trường hợp bị ho hoặc khàn giọng. "Chỉ có Jorgen bị sốt. Ngoài ra có một vài người bị ho và khàn tiếng".

Theo chiến lược gia 57 tuổi, điều này là dễ hiểu khi cả đội phải liên tục di chuyển bằng máy bay, thường xuyên sử dụng điều hòa và sinh hoạt cùng nhau trong gần sáu tuần.

Tiền đạo Jorgen Strand Larsen cũng từng tiết lộ anh đã trải qua quãng thời gian không hề dễ dàng trước khi World Cup khởi tranh. "Tôi phải nằm viện hai ngày và thực sự bị bệnh rất nặng. Lúc đầu tôi rất lo. Tôi sợ mình sẽ không được dự World Cup". Dù vậy, chân sút của Crystal Palace đã kịp bình phục và trở lại thi đấu.

Việc bác sĩ Ola Sand lên tiếng cũng giúp người hâm mộ Na Uy phần nào yên tâm, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đang chuẩn bị bước vào trận đấu lớn nhất lịch sử tại World Cup. Đây là lần đầu tiên Na Uy góp mặt ở vòng tứ kết và họ sẽ chạm trán tuyển Anh - một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Liệu Haaland có thể giúp Na Uy tiến sâu hơn nữa ở World Cup năm nay? (Ảnh: Getty)

Đội bóng của HLV Solbakken đang là hiện tượng thú vị của giải đấu khi lần lượt vượt qua Iraq, Senegal, Bờ Biển Ngà và mới nhất là Brazil. Sau 5 trận, Na Uy ghi 12 bàn thắng, trong đó riêng Erling Haaland đã đóng góp 7 pha lập công để vươn lên nhóm dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng.

Trong khi đó, tuyển Anh cũng bước vào trận đấu với phong độ ấn tượng sau khi thắng 4 trong 5 trận tại World Cup 2026, bao gồm chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Mexico ở vòng 1/8. Với việc Na Uy khẳng định toàn bộ đội hình đều đạt thể trạng tốt, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi màn so tài đỉnh cao giữa Haaland và Tam sư vào cuối tuần này.