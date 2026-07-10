Thủ môn Vozinha khoe ảnh khoác vai Messi giữa tin đồn gia nhập đội bóng của Beckham

Rộ tin sau màn đối đầu tại World Cup, người gác đền Vozinha của Cape Verde chuẩn bị sang Mỹ làm đồng đội của Messi.

Theo nguồn tin từ tờ O Globo, thủ thành kì cựu Vozinha của đội tuyển quốc gia Cape Verde hiện đang tiến hành đàm phán để gia nhập CLB Inter Miami tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) – đội bóng mà siêu sao Lionel Messi đang đầu quân.

Người gác đền 40 tuổi này vừa chính thức trở thành cầu thủ tự do trên thị trường chuyển nhượng sau khi khép lại bản hợp đồng với CLB Chaves tại Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, thương vụ này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Vozinha và Lionel Messi có màn đối đầu trực tiếp trong trận đấu thuộc vòng 16 đội tại World Cup.

Ngay sau trận đấu đó, Vozinha đã gây bão mạng xã hội khi đăng tải bức ảnh chụp chung đầy thân thiết cùng Lionel Messi trong phòng thay đồ. Trên trang cá nhân của mình, thủ thành kì cựu này không giấu nổi sự ngưỡng mộ khi đính kèm biểu tượng "con dê" (GOAT - Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại).

Từ chỗ là đối thủ ở hai đầu chiến tuyến, hai ngôi sao này đang đứng trước cơ hội lớn để sát cánh cùng nhau trong một màu áo. Nếu các thỏa thuận được hoàn tất suôn sẻ, sự xuất hiện của một thủ môn dày dặn kinh nghiệm như Vozinha được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung chất lượng, giúp củng cố và gia tăng chiều sâu cho đội hình của Inter Miami trong giai đoạn còn lại của mùa giải MLS năm nay.