Bốc thăm VCK U17 Quốc gia 2026: Lộ diện các bảng đấu, Hà Nội rộng cửa bảo vệ ngôi vương

Khởi tranh VCK U17 Quốc gia - Cúp Rồng Đỏ 2026.

Chiều ngày 10/7, tại Trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF) diễn ra Lễ ký kết, công bố Nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U17 Quốc gia - Cúp Rồng Đỏ 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký VFF khẳng định bóng đá trẻ luôn là nền tảng cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững của bóng đá nước nhà. Sự đồng hành của nhà tài trợ không chỉ nâng cao tính chuyên nghiệp cho giải đấu mà còn là nguồn động lực to lớn cho các cầu thủ. VFF kỳ vọng đây sẽ tiếp tục là sân chơi chất lượng để phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ, bổ sung nguồn lực chất lượng cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai. Đại diện nhà tài trợ, ông Joseph Ryan Consul cũng bày tỏ niềm tin rằng tinh thần cống hiến của các cầu thủ và sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức sẽ lan tỏa những giá trị tích cực đến đông đảo người hâm mộ.

Công công bố nhà tài trợ và bốc thăm xếp lịch thi đấu U17 quốc gia

Tâm điểm của buổi lễ là phần bốc thăm chia bảng đầy kịch tính. Lá thăm may rủi đã đưa đương kim vô địch U17 Hà Nội vào bảng C cùng với các đối thủ Huế, Đồng Tháp và Lâm Đồng. Đây được đánh giá là bảng đấu tương đối "dễ thở" và thuận lợi để đội bóng thủ đô thực hiện mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Ngược lại, bảng A trở thành "bảng đấu tử thần" với sự góp mặt của chủ nhà LPBank HAGL, Thể Công Viettel 1, Đà Nẵng và PVF. Đây đều là những lò đào tạo trẻ có tiếng, hứa hẹn tạo nên những cuộc đối đầu nảy lửa ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, bảng B cũng kịch tính không kém khi quy tụ Sông Lam Nghệ An, CLB TP.HCM, PVF-CAND và Đồng Nai.

VCK U17 Quốc gia - Cúp Rồng Đỏ 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 16/7 và kéo dài đến ngày 29/7. Các trận đấu sẽ được diễn ra trên hai địa điểm tại Gia Lai là Sân vận động Pleiku và Trung tâm thể thao Hàm Rồng.

Theo kết quả bốc thăm:

Bảng A: LPBank HAGL, Thể Công Viettel 1, Đà Nẵng, PVF.

Bảng B: Sông Lam Nghệ An, CLB TP.HCM, PVF-CAND, Đồng Nai.

Bảngg C: Hà Nội, Huế, Đồng Tháp, Lâm Đồng.