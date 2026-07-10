Bạn gái xinh đẹp của Lamine Yamal gây tranh cãi trước đại chiến Tây Ban Nha - Bỉ: Thúc bạn trai vào chung kết chỉ vì... Justin Bieber

Lời nhắn của bạn gái Lamine Yamal trước trận "sinh tử" ở World Cup 2026 gây tranh cãi.

Vào 2h sáng mai 11/7 (giờ Việt Nam), đội tuyển Tây Ban Nha bước trận tứ kết căng thẳng tại World Cup 2026 gặp ĐT Bỉ. Lamine Yamal vẫn là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của "La Roja". Tuy nhiên, người khiến mạng xã hội chú ý những giờ qua lại là bạn gái của thần đồng 18 tuổi. Trên Instagram, Inés García đăng tải lời nhắn ngắn gọn gửi tới Yamal: "Hãy làm mọi cách để vào chung kết World Cup".

Thoạt nhìn, đây chỉ là một lời động viên dành cho bạn trai trước trận tứ kết. Thế nhưng bài đăng nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi khi đính kèm ảnh FIFA xác nhận dàn nghệ sĩ biểu diễn ở chương trình giữa giờ trận chung kết World Cup 2026.

Theo ban tổ chức, sân khấu halftime show sẽ quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám như Shakira, BTS, Coldplay, Madonna và đặc biệt là Justin Bieber. Đáng chú ý, Inés García từ lâu đã nhiều lần công khai mình là một fan cứng của Justin Bieber. Chính vì vậy, không ít người cho rằng cô mong tuyển Tây Ban Nha vào chung kết không chỉ để cổ vũ Yamal mà còn vì cơ hội được xem thần tượng biểu diễn trực tiếp.

Bạn gái Yamal muốn anh vào chung kết bởi ở đó có Justin Bieber?

Quan điểm này nhanh chóng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng đây chỉ là cách thể hiện hài hước của Inés, không đáng bị chỉ trích. Tuy nhiên, cũng có không ít CĐV truyền thống nhận định bài đăng vô tình khiến ý nghĩa của trận chung kết World Cup bị lu mờ bởi chương trình ca nhạc giữa giờ.

Một số bình luận còn cho rằng World Cup 2026 đang ngày càng mang màu sắc của các sự kiện giải trí kiểu Mỹ, khi sân khấu halftime show trở thành chủ đề được bàn luận nhiều không kém các trận đấu.

Trong khi mạng xã hội vẫn tiếp tục tranh cãi, nhiệm vụ của Lamine Yamal và các đồng đội vẫn không hề dễ dàng. Tây Ban Nha sẽ chạm trán Bỉ ở vòng tứ kết. Dù được đánh giá là ứng cử viên vô địch trước giải, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente vẫn chưa thể hiện phong độ áp đảo như kỳ vọng. Trong khi đó, Bỉ vừa tạo dấu ấn mạnh khi loại đội chủ nhà Mỹ để giành vé vào tứ kết.

Bạn gái Yamal luôn đồng hành cổ vũ anh ở World Cup năm nay (Ảnh: Getty)

Nếu muốn biến lời nhắn của bạn gái thành hiện thực, Yamal sẽ phải cùng Tây Ban Nha vượt qua thử thách cực lớn trước mắt. Chỉ khi góp mặt ở trận chung kết, anh mới có cơ hội vừa cạnh tranh chiếc cúp vàng World Cup, vừa "chiều lòng" cô bạn gái hâm mộ Justin Bieber.