2h00 ngày 11/7, "đại chiến" Tây Ban Nha vs Bỉ: De Bruyne, Lukaku liệu có giải được bài toán hàng thủ kiên cố nhất World Cup?

Cập nhật thông tin trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Bỉ lúc 2h00 ngày 11/7 thuộc tứ kết World Cup 2026.

Thông tin về trận đấu

Vòng tứ kết World Cup 2026 chuẩn bị chứng kiến một trong những cuộc đối đầu duyên nợ và kịch tính nhất giải đấu trên sân vận động SoFi, khi đội tuyển Tây Ban Nha chạm trán "Quỷ đỏ" Bỉ. Đây không chỉ là trận chiến giành tấm vé vào bán kết, mà còn là màn so tài đỉnh cao giữa một La Roja đầy thực dụng, sở hữu hàng phòng ngự gần như không thể xuyên thủng, và một đội tuyển Bỉ đang hồi sinh mạnh mẽ đầy biến ảo dưới triều đại của huấn luyện viên Rudi Garcia.

Lực lượng 2 đội

Bước vào trận đại chiến này, huấn luyện viên Luis de la Fuente bên phía Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiên trì với bộ khung đã vận hành ổn định từ đầu giải. Nỗi lo lớn nhất của chiến lược gia này nằm ở hành lang cánh, khi ngôi sao tốc độ Nico Williams vẫn chưa đạt thể trạng lý tưởng sau chấn thương cơ khép. Nhiều khả năng cầu thủ thuộc biên chế Athletic Bilbao sẽ tiếp tục sắm vai "quân bài tẩy" từ băng ghế dự bị. Dù vậy, sức mạnh tuyến giữa của La Roja vẫn vô cùng đáng nể với cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Fabian Ruiz, Marcos Llorente và Mikel Merino. Sự cơ động này hứa hẹn sẽ giúp Tây Ban Nha thiết lập thế trận kiểm soát bóng vượt trội và bóp nghẹt khu trung tuyến nhờ hệ thống pressing tầm cao vốn đã trở thành thương hiệu.

Ở bên kia chiến tuyến, đội tuyển Bỉ lại đang phải đối mặt với bài toán nhân sự hóc búa ở tuyến giữa. Chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng của tiền vệ đánh chặn Amadou Onana trong trận đấu trước là một tổn thất cực lớn cho "Quỷ đỏ". Trọng trách khỏa lấp khoảng trống mà ngôi sao Aston Villa để lại sẽ được trao cho Hans Vanaken hoặc Nicolas Raskin. Tuy nhiên, cổ động viên nước này có thể phần nào yên tâm khi nhạc trưởng Kevin De Bruyne dự kiến sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi được dưỡng sức ở trận gặp Mỹ. Trên hàng công, dù Romelu Lukaku đang có phong độ cực cao với 3 trận liên tiếp nổ súng từ ghế dự bị, HLV Rudi Garcia nhiều khả năng vẫn sẽ tin dùng Charles De Ketelaere trong vai trò "số 9 ảo" để tăng tính linh hoạt, sẵn sàng xuyên phá hàng thủ đối phương.

Tính chất của một trận knock-out World Cup chắc chắn sẽ buộc cả hai chiến lược gia phải nhập cuộc với sự thận trọng tối đa. Cho đến thời điểm này, Tây Ban Nha là đội bóng duy nhất duy trì được thành tích giữ sạch lưới tại giải đấu, cho thấy một sự chắc chắn đến kinh ngạc. Trong khi đó, Bỉ lại sở hữu hàng công đạt hiệu suất ghi bàn thuộc nhóm tốt nhất giải. Sự trở lại của De Bruyne kết hợp với phong độ thăng hoa của De Ketelaere biến "Quỷ đỏ" thành một thế lực có thể kết liễu đối thủ chỉ trong một khoảnh khắc.