Ibrahimovic phát ngôn gây sốc: "Fan Ronaldo rất cảm tính, họ đơn giản không thể chấp nhận Messi"

Huyền thoại Zlatan Ibrahimovic tiếp tục gây chú ý với những phát biểu thẳng thắn về các tranh cãi trọng tài tại World Cup 2026.

World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn quyết định nhưng tâm điểm không chỉ nằm trên sân cỏ. Sau những tranh cãi liên tiếp liên quan đến công tác trọng tài, đặc biệt ở các trận đấu của Argentina và của ĐT Pháp, Zlatan Ibrahimovic đã lên tiếng bảo vệ Lionel Messi.

Phát biểu được đăng tải trên EssentiallySports, cựu tiền đạo AC Milan cho rằng những chỉ trích nhắm vào Argentina sau trận thắng Ai Cập thực chất chỉ là cái cớ để công kích Messi. "Hôm nay, hơn bao giờ hết, tôi tin rằng phản ứng sau trận Argentina gặp Ai Cập không phải nhằm vào Argentina, mà là nhắm thẳng vào Messi", Ibrahimovic nói.

Theo huyền thoại người Thụy Điển, nhiều người luôn tìm cách hạ thấp di sản của Messi mỗi khi xuất hiện một tình huống gây tranh cãi. Để chứng minh quan điểm của mình, Ibrahimovic nhắc đến trận tứ kết giữa Pháp và Morocco.

Anh cho rằng trước bàn mở tỷ số của Kylian Mbappe đã có một tình huống để bóng chạm tay của tiền vệ Adrien Rabiot, đồng nghĩa bàn thắng lẽ ra không nên được công nhận. "Chúng ta đều thấy một pha chạm tay rất rõ trước bàn thắng của Mbappe. Đó là bàn thắng đáng lẽ phải bị từ chối nhưng cuối cùng vẫn được công nhận", cựu danh thủ 43 tuổi nhận định.

Theo Ibrahimovic, nếu thực sự muốn nói về sự công bằng của trọng tài thì dư luận cũng cần phản ứng mạnh với những quyết định có lợi cho tuyển Pháp, thay vì chỉ tập trung vào Argentina.

Ibrahimovic bênh vực Messi, cho rằng tuyển Pháp còn được trọng tài ưu ái hơn

Huyền thoại người Thụy Điển cũng đặt câu hỏi đầy mỉa mai: "Những người từng khẳng định Messi luôn được FIFA chống lưng đâu rồi? Bây giờ họ biến mất hết rồi".

Không dừng lại ở đó, Ibrahimovic còn chỉ ra đối tượng mà anh cho là đang tạo nên phần lớn làn sóng công kích Messi trên mạng xã hội. "Cộng đồng người hâm mộ Cristiano Ronaldo rất cảm tính và đơn giản là họ không thể chấp nhận Messi".

Ảnh: Getty

Phát biểu này ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh luận mới giữa hai cộng đồng người hâm mộ của Ronaldo và Messi. Trong những ngày qua, Argentina liên tục vướng vào các cáo buộc được trọng tài ưu ái sau chiến thắng trước Ai Cập. Trong khi đó, tuyển Pháp cũng không tránh khỏi tranh cãi khi Morocco phản ứng quyết liệt về tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Mbappe nhưng VAR vẫn giữ nguyên quyết định.

Khi World Cup 2026 bước vào chặng nước rút, những tranh cãi về công tác trọng tài vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Và với Ibrahimovic, vấn đề không nằm ở việc Messi hay Argentina được ưu ái, mà là cách dư luận phản ứng khác nhau trước những quyết định tương tự, tùy thuộc vào đội bóng hoặc cầu thủ được hưởng lợi.