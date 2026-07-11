Drama xuyên quốc gia nóng nhất World Cup: Mbappe bị luật sư doạ bỏ tù 3 năm, dẫn độ sang Paraguay

Cuộc khẩu chiến giữa Kylian Mbappe và nữ quan chức Paraguay Celeste Amarilla đang leo thang theo chiều hướng khó tin.

Những ồn ào giữa Kylian Mbappe và Thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla tiếp tục nóng lên giữa World Cup 2026. Theo luật sư Guillermo Duarte Cacavelos, bà Amarilla đang xem xét khởi kiện Mbappe với cáo buộc phỉ báng và xúc phạm danh dự, sau khi tiền đạo người Pháp công khai chỉ trích bà bằng những lời lẽ nặng nề.

Luật sư của nữ thượng nghị sĩ cho biết, nếu tòa án Paraguay chấp nhận đơn kiện và Mbappe bị kết tội, mức án tối đa có thể lên tới 3 năm tù. Theo ông, đây là ngưỡng hình phạt đáp ứng điều kiện trong hiệp ước dẫn độ giữa Paraguay và Pháp.

Tuyên bố này ngay lập tức gây xôn xao dư luận bởi trước đó chính bà Amarilla mới là người bị chỉ trích dữ dội vì những phát ngôn nhằm vào Mbappe.

Sau trận Pháp đánh bại Paraguay ở vòng 1/8 World Cup, nữ thượng nghị sĩ đã đưa ra nhiều bình luận bị đánh giá là mang tính phân biệt chủng tộc, trong đó có việc công kích nguồn gốc của Mbappe và sử dụng những từ ngữ xúc phạm tiền đạo 27 tuổi.

Đáp trả, Mbappe được cho là đã gọi bà Amarilla là "một người đáng khinh, không xứng đáng với cương vị đang nắm giữ". Chính phát biểu này được phía luật sư của bà Amarilla xem là căn cứ để cân nhắc khởi kiện.

Trong khi đó, vụ việc tại Pháp vẫn đang được điều tra. Cơ quan công tố Pháp đã mở hồ sơ xem xét các phát ngôn của Celeste Amarilla có cấu thành hành vi xúc phạm công khai mang động cơ phân biệt chủng tộc, quốc tịch hoặc nguồn gốc xuất thân hay không. Nếu bị kết tội, nữ thượng nghị sĩ có thể đối mặt với mức án tối đa một năm tù cùng khoản tiền phạt 45.000 euro.

Dù vậy, Celeste Amarilla không hề có ý định xin lỗi. Theo luật sư của bà, những phát biểu trên được đưa ra với tư cách cá nhân và một người hâm mộ đội tuyển Paraguay, chứ không đại diện cho Chính phủ hay Quốc hội Paraguay. Ông cũng cho biết các bước đi pháp lý tiếp theo sẽ phụ thuộc vào diễn biến của cuộc điều tra tại Pháp.

Điều đáng chú ý là ngay trong tuần này, dù vừa bị Thượng viện Paraguay khiển trách vì những phát ngôn trước đó, bà Amarilla vẫn tiếp tục "đổ thêm dầu vào lửa".

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Trong một phiên họp của Thượng viện, bà tiếp tục cáo buộc Mbappe có thái độ kiêu ngạo sau chiến thắng của tuyển Pháp trước Paraguay. Theo Amarilla, tiền đạo của Real Madrid đã từ chối bắt tay thủ môn Orlando Gill sau trận đấu và đó là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng đối với đối thủ.

Vụ việc cũng đã thu hút sự chú ý ở cấp nguyên thủ quốc gia. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công khai bày tỏ sự ủng hộ Mbappe, đồng thời lên án các phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc. Trong khi đó, Tổng thống Paraguay Santiago Peña khẳng định những phát biểu của Celeste Amarilla không phản ánh quan điểm cũng như các giá trị mà đất nước này theo đuổi.

Từ một cuộc khẩu chiến sau trận đấu, vụ việc giờ đây đã vượt ra ngoài phạm vi bóng đá và trở thành vấn đề pháp lý, ngoại giao giữa hai quốc gia. Nếu cả hai bên đều tiếp tục theo đuổi các thủ tục tố tụng, đây nhiều khả năng sẽ còn là một trong những câu chuyện gây tranh cãi nhất sau World Cup 2026.