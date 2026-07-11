Tuyển Anh khủng hoảng: Declan Rice dính virus, hàng thủ sứt mẻ trước trận "đại chiến" Na Uy

Nỗi lo dịch bệnh bủa vây đại chiến tuyển Anh trước thềm Tứ kết World Cup gặp Na Uy.

Ban huấn luyện đội tuyển Anh đang phải chạy đua với thời gian để kiểm soát một dịch cúm đang bùng phát trong nội bộ, ngay trước thềm trận quyết đấu với Na Uy tại vòng tứ kết World Cup 2026 diễn ra tại Miami.

Mối lo ngại lớn nhất lúc này đổ dồn vào tiền vệ trụ cột Declan Rice. Cầu thủ 27 tuổi này đã bỏ lỡ buổi tập thứ hai liên tiếp do nhiễm virus. Theo các nguồn tin nội bộ, thể trạng của Rice đang ở báo động đỏ khi căn bệnh này làm trầm trọng hơn chấn thương dây thần kinh liên quan đến gân kheo và lưng dưới mà anh đang điều trị. Các nhân viên y tế của "Tam Sư" hiện phải áp dụng nhiều biện pháp cách ly nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan sang các thành viên khác.

Rice gặp vấn đề sức khoẻ (Ảnh: Getty)

Bên cạnh tổn thất từ Declan Rice, huấn luyện viên Thomas Tuchel còn đang "đau đầu" với bài toán nhân sự hàng phòng ngự. Trung vệ Marc Guehi nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận đấu tới do gặp vấn đề về gân kheo. Trong bối cảnh Jarell Quansah vừa phải nhận án treo giò hai trận sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Mexico, áp lực lên băng ghế chỉ đạo của tuyển Anh đang lớn hơn bao giờ hết.

Dù vậy, chiến lược gia người Đức cũng đón nhận một tín hiệu lạc quan khi hậu vệ Reece James đã có thể nuốt trọn giáo án tập luyện cùng toàn đội tại Swope Soccer Village. Sau khi bỏ lỡ 3 trận đấu gần nhất vì chấn thương, sự trở lại kịp thời của James được kỳ vọng sẽ là chiếc phao cứu sinh cho hàng thủ đang sứt mẻ của tuyển Anh.

Với những biến động dồn dập về mặt lực lượng, cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ là một thử thách bản lĩnh của tuyển Anh.