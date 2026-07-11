Ronaldo bất ngờ đăng ảnh vô địch Euro giữa lúc bị loại ở World Cup

Ronaldo gây sốt khi đăng ảnh vô địch Euro giữa tâm điểm World Cup 2026.

Giữa bối cảnh đội tuyển Bồ Đào Nha vừa bị loại ở vòng 16 đội World Cup 2026, siêu sao Cristiano Ronaldo đã khiến cộng đồng mạng bùng nổ khi bất ngờ chia sẻ lại khoảnh khắc ăn mừng chức vô địch Euro 2016 lịch sử của đội tuyển Bồ Đào Nha sau 10 năm.

Trên trang cá nhân của mình, thủ quân của "Selecao châu Âu" đăng tải bức ảnh nâng cao chiếc cúp bạc danh giá cùng các đồng đội kèm dòng trạng thái đầy tự hào bằng tiếng Bồ Đào Nha: "Uma vitória de milhões!" (Tạm dịch: Một chiến thắng của hàng triệu người!). Động thái này ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, bởi nó diễn ra ngay sau khi Bồ Đào Nha bị loại ở World Cup.

Trước đó, Ronaldo gây sốt khi đánh giá về di sản của mình trong màu áo đội tuyển, đặc biệt là danh hiệu Euro 2016.

"Tôi đã giành ba chức vô địch cùng Bồ Đào Nha. Trước thời của tôi, đội tuyển chưa có danh hiệu nào. Danh hiệu lớn nhất đội tuyển từng giành được là Euro 2016, và với tôi, nó có tầm quan trọng như chức vô địch World Cup. Tôi thật lòng nghĩ như vậy", Ronaldo chia sẻ.

Với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ cùng ĐTQG gồm Euro 2016, UEFA Nations League 2019 và 2025, Ronaldo dường như đã tìm thấy sự bình yên và lòng tự hào tuyệt đối với những gì anh đã cống hiến cho nền bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, World Cup vẫn là một điều dang dở khi Ronaldo chưa thể chạm tay đến cúp vàng.