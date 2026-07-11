Courtois rời sân trong nước mắt vì chấn thương, cay đắng nhìn Bỉ thua nghiệt ngã trước Tây Ban Nha

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ rạng sáng 11/7 tại sân vận động SoFi Stadium đã khép lại với một kịch bản không thể nghiệt ngã hơn đối với Thibaut Courtois.

Ngôi sao gác đền của đội tuyển Bỉ Thibaut Courtois đã phải rời sân trong những giọt nước mắt nghẹn ngào vì chấn thương, trước khi chứng kiến các đồng đội gục ngã với tỷ số sát nút 2-1 trước một Tây Ban Nha bản lĩnh.

Trận đại chiến châu Âu diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 30, tuyển Tây Ban Nha cụ thể hóa thế trận lấn lướt bằng bàn mở tỷ số đầy ấn tượng của Fabián Ruiz. Không hề nao núng, các "Quỷ đỏ" vùng lên mạnh mẽ và tìm được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 41 nhờ công của tiền đạo trẻ Charles De Ketelaere trước khi hiệp một khép lại.

Bước sang hiệp hai, bước ngoặt bi kịch của trận đấu xuất hiện ở phút 66. Sau tình huống rướn người cứu thua xuất sắc trước cú dứt điểm hiểm hóc của Mikel Oyarzabal, Courtois ngay lập tức đổ gục xuống sân, tay ôm chặt vùng đùi trái với vẻ mặt vô cùng đau đớn. Dù đã nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ đội ngũ y tế và cố gắng nén đau thi đấu tiếp sau quãng nghỉ tiếp nước, người nhện thuộc biên chế Real Madrid đã không thể chiến thắng được cơ thể mình. Phút 71, Courtois buộc phải nhường chỗ cho thủ thành trẻ Senne Lammens. Hình ảnh người gác đền vĩ đại lấy áo che mặt khóc nức nở khi bước vào đường hầm đã trở thành khoảnh khắc xúc động nhất của giải đấu.

Courtois gặp chấn thương

Courtois bật khóc vì rời sân sớm

Sự sụp đổ về mặt tinh thần đã khiến hệ thống phòng ngự của Bỉ chệch choạc trong những phút cuối. Phút 88, sự non nớt của thủ thành dự bị Lammens lộ rõ khi anh không thể bắt dính một cú sút xa uy lực, bóng bật ra ngay tầm chân của Mikel Merino và tiền vệ này đã không bỏ lỡ món quà từ trên trời rơi xuống để ấn định chiến thắng 2-1 cho Tây Ban Nha.

Courtois động viên thủ môn trẻ Lammens sau trận thua

Thất bại cay đắng này không chỉ chấm dứt cuộc phiêu lưu của thế hệ vàng tuyển Bỉ tại World Cup 2026, mà còn để lại một nốt trầm lớn trong sự nghiệp quốc tế của cá nhân Courtois. Trận đấu này đánh dấu lần ra sân thứ 21 của anh tại các kỳ World Cup, giúp anh vượt qua hàng loạt huyền thoại để trở thành thủ môn có số trận thi đấu nhiều thứ hai trong lịch sử giải đấu (chỉ xếp sau Manuel Neuer). Ở tuổi 34, đây rất có thể là chương cuối của Courtois tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - một cái kết buồn đến xót xa cho một trong những người gác đền xuất sắc nhất thế hệ của mình.

Ảnh: Getty