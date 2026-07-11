Khung hình quyền lực nhất làng WAGs thế giới: Vợ Messi đọ sắc cùng Victoria Beckham, khí chất sang - xịn khó ai bì kịp!

Antonela Roccuzzo và Victoria Beckham vừa khiến mạng xã hội bùng nổ khi xuất hiện chung tại một sự kiện ở Miami với nhan sắc, thần thái và gu thời trang đẳng cấp.

Giữa lúc Lionel Messi cùng tuyển Argentina hướng đến vòng tứ kết World Cup 2026, bà xã anh - Antonela Roccuzzo - lại trở thành tâm điểm theo cách rất riêng. Antonela mới đây đã chia sẻ loạt ảnh tham dự sự kiện do Victoria Beckham tổ chức tại Miami (Mỹ). Ngay lập tức, khung hình có sự xuất hiện của hai người đẹp được người hâm mộ gọi vui là "bức ảnh quyền lực nhất làng WAGs".

Không cần những bộ váy cầu kỳ hay trang sức lấp lánh, Antonela vẫn ghi điểm với phong cách "quiet luxury" quen thuộc. Bà xã Messi diện trang phục tối giản nhưng sang trọng, kết hợp phụ kiện tinh tế và lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch vốn đã trở thành thương hiệu.

Trong khi đó, Victoria Beckham tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một biểu tượng thời trang. Cựu thành viên Spice Girls lựa chọn thiết kế mang phom dáng hiện đại, thần thái lạnh lùng và sang trọng đúng phong cách đã giúp cô xây dựng đế chế thời trang mang tên mình.

Sự kiện được tổ chức để đánh dấu việc Victoria Beckham khai trương không gian làm đẹp mới tại Bal Harbour - khu mua sắm cao cấp bậc nhất ở Miami Beach, bang Florida. Đây là địa điểm quy tụ nhiều thương hiệu xa xỉ và thường xuyên đón tiếp giới thượng lưu cũng như các ngôi sao quốc tế.

Ngoài Antonela, buổi khai trương còn có sự góp mặt của David Beckham, huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldo Nazario cùng bà xã Celina Locks và nhiều khách mời nổi tiếng khác.

Trong nhiều năm qua, Antonela Roccuzzo và Victoria Beckham luôn được xem là hai biểu tượng hàng đầu của làng WAGs thế giới.

Nếu Victoria là người mở ra kỷ nguyên WAGs hiện đại từ những năm 2000, biến hình ảnh vợ cầu thủ thành một biểu tượng thời trang và kinh doanh toàn cầu, thì Antonela lại đại diện cho thế hệ WAGs kín tiếng nhưng đầy sức ảnh hưởng. Không ồn ào, không thị phi, bà xã Messi chinh phục người hâm mộ bằng hình ảnh gia đình hạnh phúc, gu thời trang tinh tế và phong cách sống đẳng cấp.

Chính vì vậy, màn hội ngộ tại Miami không đơn thuần là cuộc gặp gỡ giữa hai người đẹp, mà còn được xem như khoảnh khắc hiếm hoi quy tụ hai "nữ hoàng WAGs" của hai thế hệ trong cùng một khung hình.