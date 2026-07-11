Vợ Messi đeo đồng hồ xa xỉ, khoe eo thon gợi cảm khi cổ vũ Argentina

Không chỉ gây sốt với những khoảnh khắc ngọt ngào dành cho Lionel Messi, Antonela Roccuzzo còn khiến người hâm mộ trầm trồ khi xuất hiện cùng chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Sau màn ngược dòng nghẹt thở 3-2 của Argentina trước Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026, bà xã siêu sao Messi - nữ doanh nhân Antonella Roccuzzo nhanh chóng chia sẻ loạt ảnh đáng nhớ trên trang cá nhân để ăn mừng cùng chồng và đội tuyển quê hương. Nàng WAG quyền lực diện chiếc croptop sọc xanh trắng có in biểu tượng của ĐT Argentina cùng số 10 của chồng, nở nụ cười rạng rỡ cuốn hút. Đặc biệt vòng eo thon gọn, săn chắc không chút mỡ thừa của mẹ ba con gây sốt cõi mạng.

Đăng kèm bộ ảnh, bà xã Lionel Messi gửi thông điệp ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Tiến lên Argentina! Leo Messi, em không còn lời nào để diễn tả".

Bên cạnh lời nhắn dành cho Messi, người hâm mộ còn nhanh chóng "soi" được món phụ kiện đắt đỏ trên cổ tay Antonela.

Vợ Messi đeo đồng hồ cả tỷ đồng đi cổ vũ chồng

Đó là mẫu Royal Oak Offshore Lady của thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Audemars Piguet, được chế tác bằng vàng hồng và đính kim cương. Theo mức giá được giới thiệu trên thị trường, chiếc đồng hồ này có giá tương đương hơn 1,1 tỷ đồng.

Đây không phải lần đầu Antonella gây chú ý với những món phụ kiện hàng hiệu. Dù theo đuổi phong cách "quiet luxury" (sang trọng tối giản), bà xã Messi thường lựa chọn các thiết kế cao cấp với kiểu dáng tinh tế thay vì phô trương.

Trong hành trình của Argentina tại World Cup 2026, Antonella luôn có mặt trên khán đài để tiếp lửa cho Messi. Cô thường xuất hiện cùng ba con trai là Thiago, Mateo và Ciro, tạo nên những hình ảnh gia đình nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.

Antonella thường xuyên đưa các con đến khán đài World Cup cổ vũ Messi và ĐT Argentina

Hậu phương vững chắc giúp Messi toả sáng

Về phía Messi, siêu sao 39 tuổi tiếp tục là đầu tàu của nhà đương kim vô địch thế giới. Chiến thắng trước Ai Cập giúp Argentina giành quyền vào tứ kết, nuôi hy vọng bảo vệ thành công chức vô địch World Cup, trong khi Antonella và các con vẫn là chỗ dựa tinh thần quen thuộc của đội trưởng Albiceleste ở phía sau khán đài.