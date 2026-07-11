Lamine Yamal được bạn gái chân dài xinh đẹp "nịnh" hết lời sau khi Tây Ban Nha vào bán kết World Cup

Không chỉ tỏa sáng cùng tuyển Tây Ban Nha để giành vé vào bán kết World Cup 2026, Lamine Yamal còn nhận được lời động viên ngọt ngào từ bạn gái Inés García.

Chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở tứ kết World Cup 2026 không chỉ giúp Tây Ban Nha ghi tên mình vào bán kết mà còn mang đến một khoảnh khắc ngọt ngào ngoài sân cỏ. Ngay sau khi trận đấu khép lại, Inés García - bạn gái của Lamine Yamal - đã khiến người hâm mộ thích thú với màn "nịnh" bạn trai trên mạng xã hội.

Nnữ người mẫu xinh đẹp đăng tải bức ảnh chụp tại sân vận động cùng chiếc áo đấu in tên và số áo của Yamal. Đi kèm là dòng trạng thái đầy tình cảm: "Vamos! Anh là người tuyệt vời nhất, tình yêu của em".

Lời nhắn nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều người cho rằng đây là món quà tinh thần ý nghĩa dành cho Yamal sau một trận đấu căng thẳng, nơi Tây Ban Nha phải rất vất vả mới có thể vượt qua Bỉ để tiến gần hơn tới chức vô địch. Yamal sau đó cũng nhanh chóng đáp lại bằng bình luận bày tỏ tình yêu với nửa kia.

Yamal được bạn gái khen hết lời sau khi Tây Ban Nha vào bán kết World Cup 2026 (Ảnh: getty)

Bạn gái xinh đẹp của Lamine Yamal (Ảnh: IGNV)

Inés García cũng là người Tây Ban Nha và thường xuyên đồng hành cùng đội tuyển tại World Cup 2026. Trong suốt giải đấu, cô nhiều lần xuất hiện trên khán đài để cổ vũ Yamal và La Roja. Sau mỗi trận đấu, người đẹp đều chia sẻ những bài đăng động viên bạn trai cũng như ăn mừng thành tích của đội tuyển quê hương.

Ở trận tứ kết diễn ra rạng sáng 11/7 (giờ Việt Nam), Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trước Bỉ. Fabián Ruiz mở tỷ số cho La Roja, trước khi Charles De Ketelaere đưa trận đấu về vạch xuất phát ngay trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Tây Ban Nha liên tục gia tăng sức ép và cuối cùng được đền đáp bằng bàn thắng quyết định của Mikel Merino sau một tình huống bóng bật ra từ pha cản phá của thủ môn Senne Lammens. Thắng chung cuộc 2-1, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente giành quyền vào bán kết, nơi họ sẽ đối đầu với tuyển Pháp.

Dù không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo ở trận đấu này, Lamine Yamal vẫn là một trong những cầu thủ chơi năng nổ nhất trên hàng công. Ngôi sao trẻ liên tục tạo đột biến bằng tốc độ, kỹ thuật và những pha đi bóng táo bạo, góp phần giúp Tây Ban Nha duy trì thế trận áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu.