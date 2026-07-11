Fancam World Cup tóm dính mỹ nhân body siêu thực trên khán đài, hóa ra là Lisa BLACKPINK, bảo sao visual đỉnh thế!

Một đoạn fancam ghi lại khoảnh khắc trên khán đài World Cup 2026 đang gây bão mạng xã hội. Cô gái với vóc dáng thon gọn, vòng eo săn chắc và thần thái nổi bật khiến dân tình không ngừng truy tìm danh tính.

Rạng sáng 11/7 (giờ Việt Nam), trận tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ diễn ra sôi động, khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho La Roja, qua đó đưa đội bóng xứ bò tót vào bán kết sau 16 năm chờ đợi.

Trong khi tâm điểm trên sân là màn trình diễn của các ngôi sao, trên khán đài lại xuất hiện một nhân vật khiến mạng xã hội bàn luận rôm rả. Một đoạn fancam ghi lại khoảnh khắc một cô gái diện trang phục đen nổi bật giữa hàng nghìn khán giả nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Ở góc quay khá xa, cô gái xuất hiện trong bộ outfit mang phong cách sporty gồm áo crop top đen khoe vòng eo săn chắc, áo khoác thể thao khoác hờ trên vai, chân váy ren xuyên thấu cùng chiếc túi đỏ nổi bật. Dù chỉ lướt qua vài giây, vóc dáng cân đối, tỷ lệ cơ thể đẹp và thần thái cuốn hút vẫn đủ khiến dân mạng liên tục đặt câu hỏi: "Cô ấy là ai?".

Chẳng mất quá lâu để cư dân mạng tìm ra đáp án. Nhân vật trong đoạn video chính là Lisa (BLACKPINK). Khi đối chiếu với những bức ảnh được chụp rõ nét hơn tại sân vận động, người hâm mộ xác nhận nữ thần tượng người Thái Lan đã có mặt trên khán đài để theo dõi trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ.

Loạt ảnh cận cảnh càng khiến sức hút của Lisa được thể hiện rõ hơn. Nữ ca sĩ buộc tóc cao, để mái lưa thưa đặc trưng, kết hợp phong cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng sắc sảo. Thiết kế cut-out ở phần ngực cùng chiếc áo crop top giúp cô khoe khéo vòng eo săn chắc - thành quả của quá trình luyện tập và chế độ sinh hoạt kỷ luật mà Lisa duy trì trong nhiều năm.

Dưới các bài đăng, hàng nghìn bình luận dành lời khen cho ngoại hình của thành viên BLACKPINK: "Fancam không filter mà vẫn đẹp xuất sắc", "Tưởng người mẫu nào, hóa ra là Lisa", "Body đúng chuẩn siêu thực, góc quay xa vẫn nổi bần bật", "Đúng là ngôi sao, đứng giữa đám đông vẫn không thể lẫn"...

Đây cũng không phải lần đầu Lisa trở thành tâm điểm tại World Cup 2026. Ngay từ lễ khai mạc trên đất Mỹ hồi tháng 6, thành viên BLACKPINK đã "đốt cháy" sân khấu với màn trình diễn ca khúc Goals trong chương trình nghệ thuật trước trận Mỹ - Paraguay. Với màn xuất hiện này, Lisa ghi dấu mốc lịch sử khi trở thành nữ nghệ sĩ K-pop đầu tiên biểu diễn tại lễ khai mạc FIFA World Cup, giúp tên tuổi phủ sóng mạnh mẽ không chỉ trong giới giải trí mà còn với cộng đồng người hâm mộ bóng đá toàn cầu.