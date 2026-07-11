Huyền thoại World Cup cáo buộc các cầu thủ Bồ Đào Nha tẩy chay Ronaldo

Cựu danh thủ Youri Djorkaeff bất ngờ lên tiếng bảo vệ CR7, thậm chí cho rằng chính các đồng đội đã "tẩy chay" đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha trong suốt giải đấu.

Sau thất bại trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8, Bồ Đào Nha phải sớm dừng bước tại World Cup 2026. Kết quả này kéo theo hàng loạt tranh luận về vai trò của Cristiano Ronaldo cũng như cách đội bóng vận hành quanh siêu sao 41 tuổi.

Trên chương trình After Foot của RMC Sport, huyền thoại bóng đá Pháp Youri Djorkaeff đã đưa ra quan điểm gây chú ý khi cho rằng Ronaldo không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các đồng đội. "Nếu đã gọi Cristiano Ronaldo lên tuyển thì cả đội phải chơi để phát huy những điểm mạnh của cậu ấy. Nhưng điều đó hoàn toàn không xảy ra", nhà vô địch World Cup 1998 nhận định.

Djorkaeff thậm chí còn sử dụng từ ngữ rất nặng để mô tả những gì diễn ra trên sân. "Rõ ràng Ronaldo đã bị chính đồng đội 'tẩy chay'. Họ không chuyền bóng cho cậu ấy, cũng không đặt cậu ấy vào những vị trí thuận lợi để ghi bàn. Nếu không muốn xây dựng lối chơi xoay quanh Ronaldo thì tốt nhất đừng triệu tập cậu ấy. Còn nếu đã đưa cậu ấy đến World Cup thì cả đội phải biết cách khai thác những phẩm chất của cậu ấy".

Ronaldo bị đồng đội Bồ Đào Nha cô lập? (Ảnh: Getty)

Theo cựu tiền vệ tuyển Pháp, Bồ Đào Nha đã không tận dụng được chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá cấp độ đội tuyển quốc gia. Ông cũng cho rằng sự thiếu kết nối giữa Ronaldo và các đồng đội là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng thi đấu dưới kỳ vọng.

Nhận định của Djorkaeff xuất hiện trong bối cảnh nội bộ tuyển Bồ Đào Nha liên tục bị đặt dấu hỏi suốt World Cup 2026. Ngay từ trận ra quân gặp CHDC Congo, màn trình diễn của đội bóng đã tạo nên nhiều tranh cãi. Chị gái Ronaldo, Katia Aveiro, từng công khai chỉ trích một số cầu thủ vì không hỗ trợ em trai mình, thậm chí ám chỉ họ đã làm hỏng giấc mơ vô địch World Cup của CR7.

Bên cạnh đó, Bruno Fernandes cũng trở thành tâm điểm chỉ trích sau giải đấu. Tiền vệ của Manchester United bị nhiều CĐV cho rằng không tạo được sự kết nối với Ronaldo trên sân. Áp lực lớn đến mức anh phải tắt tính năng bình luận trên mạng xã hội sau khi đăng tâm thư gửi người hâm mộ.

ĐT Bồ Đào Nha gây thất vọng khi bị loại sớm ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Phát biểu của Djorkaeff vì thế càng khiến cuộc tranh luận trở nên nóng hơn. Một bộ phận người hâm mộ đồng tình rằng Bồ Đào Nha đã không xây dựng lối chơi phù hợp với Ronaldo, trong khi nhiều ý kiến khác cho rằng ở tuổi 41, CR7 không còn là trung tâm của đội tuyển như trước và việc cả đội phải phục vụ riêng một cá nhân là điều không còn phù hợp.

Dù quan điểm nào đúng, phát biểu của huyền thoại người Pháp đã một lần nữa thổi bùng cuộc tranh cãi về vai trò của Cristiano Ronaldo và nguyên nhân dẫn đến thất bại của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026.