Trên mạng thoải mái tấu hài vậy thôi, ra sân Erling Haaland là "sát thủ" đáng sợ nhất World Cup 2026

Giấc mơ tưởng như viển vông 4 năm trước biến Erling Haaland thành "sát thủ" đáng sợ nhất World Cup 2026.

Erling Haaland đang có một kỳ World Cup 2026 bùng nổ. Sau khi lập cú đúp giúp Na Uy đánh bại Brazil để giành vé vào bán kết, chân sút của Manchester City đã nâng thành tích lên 7 bàn thắng, chỉ kém hai người dẫn đầu danh sách Vua phá lưới là Lionel Messi và Kylian Mbappe đúng một pha lập công.

Điều đáng nói là Haaland không cần quá nhiều cơ hội để tạo ra khác biệt. Tiền đạo người Na Uy gần như chỉ xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ rồi kết liễu đối thủ.

Thực tế, đây cũng chính là điều mà Haaland từng mơ ước từ nhiều năm trước. Sau chiến thắng 2-1 của Man City trước Borussia Dortmund vào tháng 9/2022, khi mới gia nhập đội bóng chưa đầy hai tháng, Haaland từng gây chú ý với một phát biểu rất đặc biệt: "Ước mơ của tôi là chạm bóng 5 lần và ghi 5 bàn thắng. Đó là giấc mơ lớn nhất của tôi".

Khi ấy, nhiều người cho rằng đây chỉ là một câu nói vui của tiền đạo người Na Uy. Tuy nhiên, màn trình diễn tại World Cup 2026 cho thấy phát biểu ấy phản ánh rất rõ phong cách chơi bóng của Haaland.

Theo thống kê từ Squawka, trong số 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất World Cup 2026, Haaland là người chạm bóng ít nhất. Sau 4 trận, anh mới có 99 lần chạm bóng, thấp hơn rất nhiều so với Messi (330), Mbappe (287), Ousmane Dembélé (328) hay Jude Bellingham (257).

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Dù vậy, hiệu suất ghi bàn của Haaland lại cực kỳ ấn tượng. Chỉ với 15 cú dứt điểm, tiền đạo 25 tuổi đã ghi tới 7 bàn, đạt tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thuộc hàng cao nhất giải đấu.

Không chỉ vậy, Haaland còn nằm rất thấp trong thống kê về số đường chuyền. Anh chỉ đứng thứ 662 toàn giải và thậm chí chỉ là cầu thủ chuyền bóng nhiều thứ 17 của tuyển Na Uy, xếp sau cả thủ môn Ørjan Nyland và một số cầu thủ dự bị.

Tuy nhiên, đó dường như không phải điều Haaland quan tâm. Ở trận thắng Brazil tại tứ kết, tiền đạo này chỉ chạm bóng 45 lần, tung ra 4 cú sút nhưng ghi tới 2 bàn, trực tiếp tiễn Selecao rời World Cup.

Sau trận đấu, Haaland thừa nhận: "Tôi không tham gia quá nhiều vào lối chơi. Nhưng rồi sẽ có một khoảnh khắc... và thông thường đó là tất cả những gì tôi cần".

Đó cũng là cách Haaland ghi dấu ấn xuyên suốt giải đấu. Anh ghi bàn bằng đủ mọi cách: lao người đệm bóng, chớp thời cơ sau sai lầm của thủ môn, dứt điểm cận thành, vô-lê một chạm, đánh đầu hay tung cú sút xa uy lực.

Trước Iraq, Haaland lập cú đúp với một pha trượt người dứt điểm và một bàn thắng sau sai lầm của thủ môn. Gặp Senegal, anh tiếp tục ghi hai bàn bằng chân trái và cú vô-lê chân phải. Đến trận thắng Bờ Biển Ngà, tiền đạo Na Uy ghi bàn quyết định ở những phút cuối, trước khi tỏa sáng rực rỡ bằng cú đúp vào lưới Brazil với một pha đánh đầu cùng cú sút chân trái đẹp mắt từ ngoài vòng cấm.

Có thể Haaland vẫn chưa biến giấc mơ "mỗi lần chạm bóng là một bàn thắng" thành hiện thực, nhưng những gì anh thể hiện tại World Cup 2026 cho thấy điều đó không còn quá xa vời. Chỉ cần rất ít lần chạm bóng, ngôi sao của Na Uy vẫn đủ sức tạo nên khác biệt và trở thành một trong những "sát thủ" đáng sợ nhất giải đấu.