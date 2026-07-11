Haaland "đòi nợ" Rooney trước đại chiến với Anh: Lo mà đi chèo thuyền đi là vừa!

Lời hứa "dại dột" của Wayne Rooney và màn đáp trả cực gắt của Haaland trước thềm đại chiến Anh - Na Uy.

Trước thềm trận tứ kết nảy lửa giữa Anh và Na Uy tại Miami, Erling Haaland đã công khai nhắc nhở huyền thoại Wayne Rooney về lời hứa đầy mạo hiểm trước giải đấu.

Mọi chuyện bắt đầu từ giai đoạn trước khi vòng knock-out khởi tranh. Khi tham gia phân tích cục diện các nhánh đấu, cựu chân sút Manchester United đã đưa ra một nhận định mang tính giễu cợt đầy tự tin. Rooney khẳng định chắc nịch rằng ông sẵn sàng "chèo thuyền dọc con sông Mersey" nếu đội tuyển Na Uy có thể đặt chân vào đến vòng 8 đội mạnh nhất.

Vào thời điểm đó, lời tuyên bố của Rooney nhận được nhiều sự đồng tình bởi Na Uy vốn không phải là thế lực quá lớn tại sân chơi World Cup. Thế nhưng, đoàn quân Bắc Âu đã viết nên một hành trình kỳ diệu. Đỉnh điểm là chiến thắng chấn động 2-1 trước thế lực bóng đá Brazil ở vòng 16 đội, trận đấu mà Erling Haaland tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp, chính thức giúp Na Uy sở hữu tấm vé vào chơi trận tứ kết World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Ngay sau khi chương mới của bóng đá nước nhà được mở ra, tiền đạo thuộc biên chế Manchester City đã không bỏ qua cơ hội để "đòi nợ" người đàn anh. Trong một đoạn video gửi đích danh tới Rooney, Haaland hóm hỉnh chia sẻ:

"Đó là điều duy nhất tôi muốn chứng kiến lúc này. Wayne Rooney, tôi rất mong đợi được nhìn thấy anh thực hiện chuyến đi chèo thuyền của mình đấy".

Haaland gửi lời nhắc nhở đến Rooney (Ảnh: Getty)

Lời thách thức đầy tinh nghịch của Haaland càng làm tăng thêm sức nóng cho trận đại chiến sắp tới tại Miami. Đây không chỉ là cuộc đối đầu sinh tử để tranh suất vào bán kết mà còn là màn so tài của những cá nhân xuất sắc nhất thế giới hiện tại.

Đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Thomas Tuchel vẫn được đánh giá là cửa trên sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Mexico. Dẫu vậy, hệ thống phòng ngự của "Tam Sư" chắc chắn sẽ có một ngày làm việc vất vả trước Haaland – người đang có 7 pha lập công. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng đang rất mong chờ cuộc đụng độ giữa hai số 9 đẳng cấp nhất thế giới hiện nay, khi người mang băng đội trưởng tuyển Anh là Harry Kane cũng đang bám sát ngay phía sau với 6 bàn thắng.

Trận đấu giữa Anh và Na Uy không chỉ là câu chuyện của tấm vé đi tiếp, mà giờ đây, người hâm mộ còn chờ đợi xem liệu sau giải đấu, Wayne Rooney có phải thực sự xuống dòng sông Mersey để thực hiện lời hứa của mình hay không.