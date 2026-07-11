Bi kịch: Tuyển thủ Nam Phi qua đời chỉ ít ngày sau khi trở về từ World Cup 2026

Bóng đá Nam Phi đón nhận cú sốc lớn khi tiền vệ Jayden Adams bất ngờ qua đời ở tuổi 25, chỉ ít ngày sau khi cùng đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2026.

Bóng đá Nam Phi đang chìm trong đau buồn sau sự ra đi đột ngột của tiền vệ Jayden Adams. Người phát ngôn của gia đình xác nhận cầu thủ 25 tuổi đã qua đời, song chưa tiết lộ nguyên nhân.

Adams vừa trải qua kỳ World Cup 2026 đáng nhớ trong màu áo đội tuyển Nam Phi. Anh góp mặt ở cả ba trận vòng bảng, đá chính trong các cuộc đối đầu với Mexico và CH Czech trước khi được tung vào sân từ ghế dự bị ở chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc. Kết quả này giúp Nam Phi lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng tại một kỳ World Cup. Tuy nhiên, đội bóng châu Phi sau đó dừng bước ở vòng 32 đội sau thất bại trước Canada.

Ở cấp CLB, Adams là trụ cột của Mamelodi Sundowns. Anh góp công lớn giúp đội bóng lên ngôi vô địch CAF Champions League mùa giải 2025/26, qua đó khẳng định vị thế là một trong những tiền vệ triển vọng nhất của bóng đá Nam Phi.

Ông Brendine Johnson, người thầy và cũng là cố vấn của Adams, không giấu được sự đau xót khi chia sẻ với Soccer Laduma: "Sự ra đi này khiến tất cả suy sụp. Chúng tôi vừa trở về từ World Cup thì nhận được tin dữ".

Ông tiết lộ chỉ vài ngày trước, hai người vẫn trò chuyện với nhau và Adams tỏ ra rất lạc quan về chặng đường phía trước. "Cậu ấy rất háo hức được trở lại sau World Cup, biết rõ những mục tiêu đang chờ mình. Cậu ấy đã sẵn sàng cho tương lai", Johnson nói.

Theo các nguồn tin quốc tế, chỉ một ngày trước khi có thông tin về sự ra đi của Adams xuất hiện, anh vẫn chia sẻ lại bức ảnh chụp cùng bạn gái trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đến nay gia đình và các cơ quan chức năng vẫn chưa công bố nguyên nhân tử vong của tiền vệ 25 tuổi.

Jayden Adams trưởng thành từ lò đào tạo của Stellenbosch FC trước khi chuyển sang Mamelodi Sundowns vào tháng 1/2025. Anh ra mắt đội tuyển Nam Phi năm 2022 trong trận gặp Mozambique và có tổng cộng 13 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Hai bàn thắng của Adams đều được ghi ở vòng loại World Cup 2026, góp phần đưa Nam Phi giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hiện gia đình chưa công bố nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của Jayden Adams. Sự mất mát của tiền vệ 25 tuổi đã khiến người hâm mộ, đồng đội và giới bóng đá Nam Phi bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc.