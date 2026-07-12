Diễn biến Argentina vs Thụy Sĩ lúc 8h sáng 12/7: Messi đá chính!

Trận tứ kết cuối cùng của World Cup 2026 giữa Argentina và Thụy Sĩ diễn ra lúc 8h00 ngày 12/7 (giờ Việt Nam) trên sân Kansas City.

Thông tin trước trận đấu

Argentina bước vào trận đấu tứ kết World Cup 2026 với tư cách đương kim vô địch thế giới. Dù hành trình tại World Cup năm nay chưa thực sự dễ dàng, Albiceleste vẫn cho thấy bản lĩnh của một ứng viên hàng đầu khi liên tiếp vượt qua những thời khắc khó khăn.

Ở vòng 1/8, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Ai Cập để giành chiến thắng 3-2. Trước đó, Messi và các đồng đội cũng phải rất vất vả mới đánh bại Cape Verde với tỷ số tương tự ở vòng 32 đội. Đầu tàu của Argentina vẫn là Lionel Messi. Ở tuổi 39, siêu sao số 10 chứng minh đẳng cấp với 8 bàn thắng sau 5 trận, tạm dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026. Không chỉ ghi bàn, Messi còn là trung tâm trong lối chơi của Albiceleste với khả năng điều tiết, kiến tạo và tạo đột biến mỗi khi đội bóng cần.