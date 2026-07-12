Diễn biến Argentina vs Thụy Sĩ lúc 8h sáng 12/7: Messi đá chính!
Trận tứ kết cuối cùng của World Cup 2026 giữa Argentina và Thụy Sĩ diễn ra lúc 8h00 ngày 12/7 (giờ Việt Nam) trên sân Kansas City.
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SVĐ
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Thông tin trước trận đấu
Argentina bước vào trận đấu tứ kết World Cup 2026 với tư cách đương kim vô địch thế giới. Dù hành trình tại World Cup năm nay chưa thực sự dễ dàng, Albiceleste vẫn cho thấy bản lĩnh của một ứng viên hàng đầu khi liên tiếp vượt qua những thời khắc khó khăn.
Ở vòng 1/8, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Ai Cập để giành chiến thắng 3-2. Trước đó, Messi và các đồng đội cũng phải rất vất vả mới đánh bại Cape Verde với tỷ số tương tự ở vòng 32 đội. Đầu tàu của Argentina vẫn là Lionel Messi. Ở tuổi 39, siêu sao số 10 chứng minh đẳng cấp với 8 bàn thắng sau 5 trận, tạm dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026. Không chỉ ghi bàn, Messi còn là trung tâm trong lối chơi của Albiceleste với khả năng điều tiết, kiến tạo và tạo đột biến mỗi khi đội bóng cần.
Bên cạnh Messi, Argentina còn sở hữu nhiều ngôi sao đang đạt phong độ cao như Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister hay Emiliano Martínez. Kinh nghiệm cùng chiều sâu đội hình giúp nhà đương kim vô địch được đánh giá nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn.
Trong khi đó, Thụy Sĩ tiếp tục khẳng định hình ảnh của một tập thể khó chịu bậc nhất châu Âu. Đại diện xứ đồng hồ vượt qua vòng bảng đầy thuyết phục trước khi đánh bại Colombia sau loạt sút luân lưu ở vòng 1/8 để góp mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất thế giới.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Murat Yakin, Thụy Sĩ vẫn duy trì lối chơi phòng ngự chặt chẽ, kỷ luật và sẵn sàng tận dụng sai lầm của đối phương. Đội trưởng Granit Xhaka sẽ tiếp tục là điểm tựa nơi tuyến giữa, trong khi hàng thủ được kỳ vọng sẽ tìm ra cách hạn chế tầm ảnh hưởng của Messi.
Tuy nhiên, đội bóng châu Âu cũng chịu tổn thất không nhỏ khi tiền vệ tấn công Johan Manzambi - một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của họ tại giải với 3 bàn thắng và 2 kiến tạo - không thể góp mặt vì chấn thương đầu gối.
Theo giới chuyên môn, Argentina vẫn là đội được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu ở các trận cầu lớn. Dẫu vậy, Thụy Sĩ luôn được biết đến là đối thủ rất khó bị đánh bại, đặc biệt ở các giải đấu lớn khi thường xuyên kéo những ông lớn vào các trận đấu căng thẳng.
Đội thắng trong cặp đấu này sẽ giành tấm vé cuối cùng vào bán kết World Cup 2026 để gặp đội thắng ở trận tứ kết còn lại giữa Anh và Na Uy. Với Messi, đây sẽ là cơ hội để tiến thêm một bước trên hành trình bảo vệ chức vô địch thế giới, đồng thời nuôi hy vọng khép lại sự nghiệp bằng chiếc cúp vàng World Cup thứ hai liên tiếp.
Diễn biến chính
Ít giờ trước trận đấu, hàng nghìn CĐV Argentina đổ về Kansas City, sẵn sàng cổ vũ cho đương kim vô địch trên hành trình bảo vệ ngôi vương (Ảnh: Getty).
Đội hìh ra sân chính thức:
Hai đội đến sân chuẩn bị cho trận đấu (Ảnh: Getty):
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