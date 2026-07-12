Messi khiến cả World Cup thán phục: "Cậu ấy chơi như mới 19 tuổi"

Trước thềm trận tứ kết World Cup 2026 giữa Argentina và Thụy Sĩ, Lionel Messi tiếp tục nhận được những lời ngợi ca từ giới bóng đá.

Lionel Messi đang có một kỳ World Cup 2026 khiến cả thế giới phải ngả mũ. Dù đã bước sang tuổi 39 và đang dự kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp, đội trưởng tuyển Argentina vẫn là đầu tàu đưa nhà đương kim vô địch tiến sâu tại giải đấu.

Phong độ chói sáng của Messi không chỉ giúp Argentina tiến vào tứ kết mà còn khiến những đối thủ cũng phải dành sự ngưỡng mộ.

Trong buổi họp báo trước trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ, HLV Luis de la Fuente bất ngờ được hỏi về màn trình diễn của siêu sao người Argentina. Chiến lược gia 64 tuổi không giấu nổi sự thán phục. "Lionel Messi trông như mới 19 tuổi vậy. Cậu ấy không biết mệt mỏi, luôn khát khao và là tấm gương cho tất cả mọi người".

Ảnh: Getty

Phát biểu của HLV tuyển Tây Ban Nha nhanh chóng được truyền thông quốc tế chia sẻ rộng rãi. Đây là lời khen rất đặc biệt, bởi nó đến từ HLV của một trong những đối thủ lớn nhất của Argentina trên hành trình chinh phục chức vô địch.

Theo De la Fuente, điều khiến Messi khác biệt không chỉ nằm ở kỹ thuật hay khả năng ghi bàn, mà còn ở tinh thần thi đấu chưa từng thay đổi sau hơn hai thập kỷ chơi bóng đỉnh cao. "Messi vẫn giữ được sự khát khao và quyết tâm như những ngày đầu sự nghiệp. Đó là điều khiến cậu ấy trở thành tấm gương cho mọi cầu thủ trẻ".

World Cup 2026 đang chứng kiến một Messi đầy năng lượng. Tiền đạo của Inter Miami hiện đã ghi 8 bàn thắng, đồng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng Kylian Mbappe. Không chỉ liên tục nổ súng, anh còn là trung tâm trong mọi pha lên bóng của Argentina với những đường chuyền quyết định, khả năng điều tiết nhịp độ và tạo đột biến mỗi khi đội bóng cần.

Ảnh: Getty

Ở vòng 1/8, Messi tiếp tục để lại dấu ấn trong màn lội ngược dòng 3-2 trước Ai Cập. Trước đó, anh cũng góp công lớn giúp Argentina vượt qua Cape Verde để góp mặt trong nhóm tám đội mạnh nhất giải.

Điều đáng nói là những màn trình diễn của Messi đang khiến nhiều chuyên gia quên đi tuổi tác của anh. Không ít cựu cầu thủ và HLV cho rằng đội trưởng Argentina vẫn là một trong những cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất World Cup 2026, cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Đó cũng là lý do những lời ca ngợi dành cho Messi không chỉ đến từ người hâm mộ Argentina mà còn từ các đối thủ. HLV Luis de la Fuente là cái tên mới nhất gia nhập danh sách những người bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho chủ nhân 8 Quả bóng Vàng.

Trước mắt Messi sẽ là trận tứ kết gặp Thụy Sĩ lúc 8h00 ngày 12/7 (giờ Việt Nam). Nếu tiếp tục giúp Argentina giành chiến thắng, siêu sao 39 tuổi sẽ tiến thêm một bước trên hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup và viết tiếp chương mới trong sự nghiệp vốn đã đầy ắp những cột mốc lịch sử.