Tranh cãi: Trọng tài quên luật FIFA, bàn thắng của Bellingham vào lưới Na Uy lẽ ra phải bị hủy bỏ?

Tranh cãi nổ ra tại tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy sáng 12/7.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Na Uy diễn ra tại Miami (Mỹ) đã bùng nổ một cuộc tranh cãi dữ dội liên quan đến bàn gỡ hòa 1-1 của Jude Bellingham ngay trước khi hiệp một khép lại.

Cụ thể, ở những phút cuối hiệp một, bước ngoặt xảy ra từ quả phát bóng lên của thủ thành Orjan Nyland bên phía Na Uy. Các góc quay chậm từ truyền hình cho thấy rõ ràng trái bóng đã va chạm với hệ thống camera treo trên cao sân vận động, khiến quỹ đạo bóng thay đổi trước khi rơi xuống vị trí của Elliott Anderson. Tiền vệ tuyển Anh lập tức chuyền cho Anthony Gordon, tạo điều kiện để tân binh của Barcelona kiến tạo cho Jude Bellingham dứt điểm tung lưới Na Uy.

Trái bóng đá chạm vào camera

Xét theo Luật thi đấu chính thức của FIFA, đây là một sai sót nghiêm trọng từ tổ trọng tài. Quy định nêu rõ, nếu bóng chạm vào một vật thể bên ngoài sân bao gồm cả hệ thống camera treo trên mặt sân, trọng tài bắt buộc phải cho dừng trận đấu và cho hai đội thực hiện lại bằng một quả thả bóng. Như vậy, pha tấn công của tuyển Anh đúng ra không được phép tiếp diễn và bàn thắng của Bellingham hoàn toàn không hợp lệ.

Bàn thắng của tuyển Anh lẽ ra không được công nhận (Ảnh: Getty)

Nhận định về tình huống hy hữu này, cựu trọng tài Premier League Mark Clattenburg khẳng định trên đài Fox rằng công nghệ VAR đã bỏ sót một lỗi mấu chốt. Ông nhấn mạnh việc bóng chạm camera nằm trực tiếp trong chuỗi tình huống dẫn đến bàn thắng, hoàn toàn thuộc phạm vi can thiệp của VAR. Theo ông Clattenburg, tổ VAR lẽ ra phải phát hiện kịp thời và thông báo cho trọng tài chính Clement Turpin hủy bỏ bàn thắng.

HLV và cầu thủ Na Uy phản ứng về bàn thắng

Các cầu thủ chỉ lên phía bóng đá chạm camera

Quyết định công nhận bàn thắng của các vị vua áo đen đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía đại diện Bắc Âu. Ngay khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, huấn luyện viên Stale Solbakken của tuyển Na Uy đã vô cùng tức giận. Hình ảnh truyền hình ghi lại cảnh chiến lược gia này cùng nhiều học trò vây quanh trọng tài Clement Turpin để phản ứng gay gắt khi bước vào đường hầm. Trước khi góc khuất trọng tài này xảy ra, Na Uy đã có một thế trận tốt và dẫn trước nhờ pha lập công bất ngờ của Andreas Schjelderup.