FIFA công bố dữ liệu giải oan cho tổ trọng tài bị tố "quên luật" ở trận Anh thắng 2-1 Na Uy

FIFA tung bằng chứng công nghệ, khẳng định bàn thắng của Bellingham vào lưới Na Uy hoàn toàn hợp lệ.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa tuyển Anh 2-1 Na Uy đã bùng nổ một cuộc tranh cãi dữ dội liên quan đến bàn gỡ hòa 1-1 của Jude Bellingham ngay trước khi hiệp một khép lại. Tình huống tiêu tốn nhiều giấy mực của báo giới diễn ra ở phút bù giờ thứ hai (45+2), bắt nguồn từ quả phát bóng lên của thủ thành Orjan Nyland bên phía Na Uy.

Ngay sau pha bóng, các góc quay chậm từ truyền hình làm dấy lên nghi vấn trái bóng đã va chạm với hệ thống camera treo trên cao sân vận động, khiến quỹ đạo bóng thay đổi trước khi tìm đến vị trí của các cầu thủ tuyển Anh và dẫn đến bàn thắng của Bellingham. Dựa trên Luật thi đấu chính thức của FIFA, nếu bóng chạm vào một vật thể bên ngoài sân bao gồm cả hệ thống camera treo trên mặt sân, trọng tài bắt buộc phải cho dừng trận đấu và thực hiện lại bằng một quả thả bóng.

Tình huống tưởng chừng như bóng đã chạm camera

Nghi vấn tổ trọng tài "quên luật" đã khiến Ban huấn luyện và các cầu thủ Na Uy vô cùng phẫn nộ. Trước sức ép và luồng dư luận trái chiều, bộ phận truyền thông của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA Media) đã chính thức công bố dữ liệu trích xuất từ công nghệ bóng thông minh để làm rõ trắng đen. Dữ liệu từ cảm biến gắn bên trong quả bóng cho thấy biểu đồ xung điện – vốn được ví như "nhịp tim của trái bóng" hoàn toàn phẳng lặng và không hề ghi nhận bất kỳ sự biến động hay đạt đỉnh (peak) nào khi đang bay trên không.

Đại diện FIFA khẳng định, việc không có xung tác động đồng nghĩa với việc không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy trái bóng đã va chạm với hệ thống dây cáp hay camera trên cao. Quỹ đạo của bóng hoàn toàn không bị thay đổi bởi ngoại lực bên ngoài như những nghi ngờ trước đó.

FIFA lên tiếng giải oan cho tổ trọng tài

Tuyên bố đanh thép cùng bằng chứng công nghệ rõ ràng từ FIFA không chỉ khẳng định bàn thắng của Jude Bellingham là hoàn toàn hợp lệ, mà còn một lần nữa chứng minh vai trò tối quan trọng của công nghệ hiện đại trong việc bảo đảm tính công bằng, minh bạch và cởi bỏ những áp lực vô hình cho các vị "vua áo đen" tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.