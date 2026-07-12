Khoảnh khắc buồn nhất của Haaland

Quyết định thay Erling Haaland khiến chuyên gia và người hâm mộ ngơ ngác của HLV Na Uy trong trận thua 1-2 trước Anh ở tứ kết World Cup.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy vừa kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về tuyển Anh sau 120 phút nghẹt thở. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ bóng đá bàn tán nhiều nhất lúc này không phải là tỷ số, mà là quyết định rút Erling Haaland ra nghỉ ngay giữa hiệp phụ của ban huấn luyện Na Uy.

Thời điểm đó, Na Uy đang bị dẫn 1-2 và rất cần bàn thắng để hy vọng đi tiếp. Việc một ngôi sao lớn, người đã ghi tới 7 bàn thắng tại giải đấu năm nay, phải rời sân ở phút 105 để nhường chỗ cho Jorgen Strand Larsen đã tạo nên một làn sóng tranh cãi dữ dội.

Haaland ra ngoài ngồi cabin với khoảnh khắc nheo mày (Ảnh: VTV)

Trên sóng truyền hình trực tiếp của đài ITV, cựu danh thủ Gary Neville và các bình luận viên hoàn toàn bất ngờ. Họ lặng người đi vài giây và không hiểu điều gì đang xảy ra. Kênh truyền thông của ITV sau đó cũng đăng lại video khoảnh khắc này kèm dòng trạng thái đầy sửng sốt: "Cạn lời khi Erling Haaland bị thay ra ở hiệp phụ...".

Trên mạng xã hội, người hâm mộ liên tục đặt câu hỏi. Phần lớn ý kiến đều cho rằng đây là một sai lầm lớn của huấn luyện viên. Một cổ động viên bình luận: "Không thể hiểu nổi. Khi họ rút Haaland ra, trận đấu coi như đã kết thúc với Na Uy"; "Na Uy đã tự đầu hàng ngay khi ngôi sao lớn nhất của họ rời sân".

Trước khi tranh cãi này nổ ra, trận đấu đã diễn ra vô cùng kịch tính. Na Uy là đội mở tỷ số trước ở phút 36 nhờ công của Andreas Schjelderup. Nhưng ngay trước khi hiệp một khép lại, Jude Bellingham đã gỡ hòa 1-1 cho tuyển Anh. Bước sang hiệp phụ, lại là Jude Bellingham tỏa sáng để nâng tỷ số lên 2-1 cho Tam Sư. Ngay sau đó, quyết định thay người khó hiểu của Na Uy đã dập tắt hoàn toàn cơ hội ngược dòng của họ.

Haaland dừng bước ở tứ kết World Cup

Với chiến thắng này, tuyển Anh chính thức giành vé vào bán kết World Cup 2026 để gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ. Trong khi đó, Na Uy phải ngậm ngùi về nước cùng dấu hỏi lớn chưa có lời giải mang tên Erling Haaland.

Ảnh: Getty