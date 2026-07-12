Tiểu thư Harper Beckham xinh như nữ thần trong sinh nhật tuổi 15, nụ cười rạng rỡ vẫn không thể xóa nỗi buồn bị anh cả lạnh nhạt

Harper Beckham vừa đón sinh nhật tuổi 15 trong không khí ấm cúng bên David Beckham, Victoria Beckham và các anh trai Romeo, Cruz tại Miami.

Harper Beckham chính thức bước sang tuổi 15 vào ngày 11/7. Nhân dịp đặc biệt này, cô con gái duy nhất của David Beckham và Victoria Beckham được cả gia đình tổ chức bữa tiệc sinh nhật ấm cúng tại Miami (Mỹ), nơi nhà Beckham đang lưu lại trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Xuất hiện trong những bức ảnh được bố mẹ chia sẻ, Harper khiến người hâm mộ xuýt xoa bởi vẻ ngoài ngày càng xinh đẹp. Gương mặt thanh tú, mái tóc vàng óng cùng nụ cười rạng rỡ khiến nhiều người nhận xét cô bé trông như một "nữ thần tuổi teen".

Victoria Beckham đăng tải khoảnh khắc con gái nhắm mắt ước nguyện trước khi thổi nến trên chiếc bánh kem màu hồng. Trong một bức ảnh khác, Harper mặc bộ đồ ngủ sọc hồng, tươi cười nằm cạnh bố mẹ sau một ngày sinh nhật trọn vẹn.

Harper ngày càng xinh đẹp

Nhà thiết kế 52 tuổi cũng dành cho con gái những lời yêu thương: "Mẹ không thể diễn tả hết tình yêu dành cho con và niềm tự hào khi được làm mẹ của con. Được chứng kiến con trưởng thành là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời mẹ. Con là cô gái tốt bụng, dịu dàng, hài hước và xinh đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài. Con là người bạn thân nhất của mẹ".

Trong khi đó, David Beckham gọi Harper là "cô con gái hoàn hảo", đồng thời nhắn nhủ: "Con là cô gái ngọt ngào, tốt bụng và có tính cách tuyệt vời nhất. Chúc con có một ngày sinh nhật thật hạnh phúc".

Hai anh trai Romeo và Cruz cũng lần lượt gửi lời chúc mừng trên Instagram. Romeo gọi Harper là "người đẹp nhất thế giới", còn Cruz viết ngắn gọn: "Anh yêu em nhiều hơn em tưởng".

Thiếu nữ 15 tuổi hạnh phúc bên bố mẹ nổi tiếng trong ngày sinh nhật

Thế nhưng giữa hàng loạt lời chúc ấy, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra sự im lặng của Brooklyn Beckham. Người con cả của nhà Beckham không đăng bất kỳ lời chúc nào dành cho em gái, dù cả hai hiện đều đang ở Mỹ.

Sự vắng mặt này càng khiến nhiều người tiếc nuối bởi Harper và Brooklyn từng có mối quan hệ rất thân thiết. Chỉ vài tuần trước, Harper đã chủ động tìm đến căn nhà của Brooklyn tại Beverly Hills sau khi David Beckham nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Tuy nhiên, khi tới nơi, không có ai ở nhà và cô bé chỉ có thể để lại một bức thư.

Nguồn tin thân cận với gia đình Beckham tiết lộ Harper rất đau lòng khi anh trai không còn liên lạc với mình. "Harper thực sự suy sụp. Hai anh em từng rất thân thiết nhưng giờ Brooklyn không còn nói chuyện với em gái và Harper không thể hiểu vì sao. Điều cô bé mong muốn nhất chỉ là có thể giữ mối quan hệ với anh trai".

Giữa những ồn ào chưa có hồi kết, sinh nhật tuổi 15 của Harper vẫn tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương từ bố mẹ cùng hai người anh còn lại. Thế nhưng, việc thiếu vắng lời chúc từ Brooklyn - người từng rất gắn bó với cô em gái út - vẫn là khoảng trống khó có thể lấp đầy trong ngày đặc biệt của "tiểu thư" nhà Beckham.