Messi cởi phăng áo, nhảy múa hát vang mừng chiến thắng của Argentina, gửi lời khiêu chiến tuyển Anh ở bán kết World Cup

Argentina vừa hạ Thụy Sĩ đã "gửi chiến thư" tới tuyển Anh, màn ăn mừng sau trận gây sốt.

Sáng 12/7 (giờ Việt Nam), ĐT Argentina giành chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ sau 120 phút căng thẳng để ghi tên vào bán kết World Cup 2026. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Albiceleste không giấu được niềm phấn khích khi tiến đến khán đài chia vui cùng người hâm mộ.

Trong bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Kansas City, Messi cởi phăng tấm áo, cùng toàn đội Argentina đồng thanh hát vang cùng các CĐV ca khúc quen thuộc với điệp khúc: "Ai không nhảy là người Anh" ("Quien no salta es un inglés"). Nhiều cầu thủ vừa nhảy vừa hòa giọng với hàng nghìn người hâm mộ, tạo nên khung cảnh sôi động ngay sau khi giành vé đi tiếp.

Đây là bài hát đã gắn bó nhiều năm với các CĐV Argentina và thường xuyên xuất hiện trong các trận đấu của đội tuyển quốc gia cũng như các CLB trong nước. Tuy nhiên, lần này ca khúc càng thu hút sự chú ý khi đối thủ của Argentina ở vòng bán kết chính là tuyển Anh.

Không dừng lại ở đó, các học trò của HLV Lionel Scaloni còn cất vang "Pa' la Selección", bài hát từng trở thành biểu tượng trong hành trình chinh phục chức vô địch World Cup 2022 của Argentina. Những màn ăn mừng kéo dài nhiều phút trên sân cho thấy sự tự tin và hưng phấn của Albiceleste trước cuộc đại chiến sắp tới.

Chiến thắng trước Thụy Sĩ giúp Argentina tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương World Cup. Ở bán kết, Messi cùng các đồng đội sẽ đối đầu tuyển Anh trong một cặp đấu được dự báo vô cùng căng thẳng, đồng thời tái hiện một trong những màn đối đầu giàu duyên nợ nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Ngược lại với sự hưng phấn của các cầu thủ Argentina, ĐT Thuỵ Sĩ lặng người buồn bã khi phải dừng bước ở tứ kết World Cup 2026.

Ảnh: Getty.