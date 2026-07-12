Lý do Messi và ĐT Argentina đeo băng tang trong trận thắng 3-1 Thuỵ Sĩ

Vì sao Messi và tuyển Argentina đeo băng tang khi đấu Thụy Sĩ? Sự thật gắn với huyền thoại làm thay đổi lịch sử bóng đá.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Argentina và Thụy Sĩ không chỉ thu hút sự chú ý bởi diễn biến trên sân mà còn bởi chi tiết đặc biệt trước giờ bóng lăn. Lionel Messi cùng toàn bộ các đồng đội đều đeo băng tang màu đen trên cánh tay phải.

Theo truyền thông Argentina và Brazil, đây là hành động nhằm tưởng nhớ Antonio Ubaldo Rattín, huyền thoại của Boca Juniors và đội tuyển Argentina, người vừa qua đời trong ngày 11/7 ở tuổi 89.

Ảnh: AFA

Rattín là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Argentina. Ông cống hiến trọn sự nghiệp cho Boca Juniors từ năm 1956 đến 1970, đồng thời khoác áo đội tuyển quốc gia tham dự hai kỳ World Cup 1962 và 1966. Tại World Cup 1966, ông còn giữ băng đội trưởng của Albiceleste.

Không chỉ là một huyền thoại sân cỏ, Antonio Rattín còn được nhắc đến như nhân vật gián tiếp làm thay đổi luật bóng đá thế giới.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ở trận tứ kết World Cup 1966 giữa Argentina và Anh, Rattín bị trọng tài người Đức Rudolf Kreitlein truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, do trọng tài không thể giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha nên ông không hiểu lý do bị đuổi khỏi sân và kiên quyết phản đối quyết định. Rattín thậm chí từ chối rời sân, ngồi lên tấm thảm đỏ được chuẩn bị cho Nữ hoàng Anh, tạo nên một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất lịch sử World Cup.

Sự cố này khiến FIFA nhận ra những rào cản trong việc giao tiếp giữa trọng tài và cầu thủ. Sau đó, tổ chức này đã đưa vào sử dụng hệ thống thẻ vàng và thẻ đỏ như một tín hiệu trực quan mang tính quốc tế, giúp mọi quyết định của trọng tài trở nên rõ ràng hơn mà không phụ thuộc vào ngôn ngữ.

Ngoài việc tưởng niệm Antonio Rattín, các trận tứ kết World Cup 2026 cũng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ tiền vệ Jayden Adams của Nam Phi. Cầu thủ 25 tuổi vừa tham dự World Cup 2026 đã qua đời trong cùng ngày, tuy nhiên nguyên nhân cái chết đến nay vẫn chưa được gia đình hoặc cơ quan chức năng công bố.