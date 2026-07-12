Haaland: "Tôi không khóc chỉ vì lỡ trận bán kết, tôi đau lòng hơn cả là cảm giác mình đã phụ lòng cả quê hương"

Giọt nước mắt của trách nhiệm và tình yêu quê hương của Haaland.

Dù đã chiến đấu kiên cường suốt 120 phút, đội tuyển Na Uy vẫn phải chấp nhận thất bại sát nút 1-2 trước tuyển Anh sau hiệp phụ sáng 12/7. Ngay khi trận đấu kết thúc, ống kính truyền hình đã ghi lại hình ảnh Erling Haaland rớm lệ trên sân cỏ. Nỗi thất vọng của tiền đạo 25 tuổi không đơn thuần là việc bỏ lỡ tấm vé vào bán kết, mà nó xuất phát từ gánh nặng của niềm kỳ vọng mang tên một dân tộc.

Chia sẻ sau trận đấu, Haaland cho biết:

"Tôi không khóc chỉ vì chúng tôi lỡ cơ hội vào bán kết. Điều khiến tôi đau lòng hơn cả là cảm giác mình đã phụ lòng cả một đất nước. Mỗi khi khoác lên màu áo tuyển Na Uy, bạn không chỉ đại diện cho bản thân. Bạn chiến đấu vì những đứa trẻ đang nuôi dưỡng giấc mơ bóng đá, vì những gia đình dõi theo từng trận đấu và vì hàng triệu người hâm mộ luôn đặt niềm tin vào đội tuyển. Trách nhiệm ấy lớn đến mức khó có thể diễn tả bằng lời".

Haaland nghẹn ngào khi dừng bước ở tứ kết World Cup (Ảnh: Getty)

Trước những ý kiến cho rằng việc một ngôi sao lớn rơi lệ là biểu hiện của sự yếu đuối, chân sút thuộc biên chế Manchester City thẳng thắn bày tỏ góc nhìn đầy góc cạnh nhưng giàu cảm xúc của mình:

"Với tôi, đó là minh chứng cho tình yêu dành cho đội tuyển và quê hương. Nếu một thất bại trong màu áo đội tuyển quốc gia không khiến trái tim bạn tan vỡ, có lẽ bóng đá chưa thực sự có ý nghĩa với bạn. Tôi chấp nhận khóc vì đã cống hiến tất cả, còn hơn mỉm cười khi biết mình vẫn còn điều chưa làm được".

Haaland nói lời tạm biệt World Cup (Ảnh: Getty)

Haaland cũng không giấu được sự xót xa khi chứng kiến không khí trầm mặc bao trùm phòng thay đồ của Na Uy, nơi những người đồng đội của anh im lặng cúi đầu, có người không kìm được nước mắt khi nhận ra bao tháng ngày nỗ lực, hy sinh bỗng chốc tan biến chỉ sau một trận đấu. Gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ quê nhà – những người vẫn nán lại khán đài hát vang bài ca cổ vũ dù đội nhà thất bại, Haaland nghẹn ngào thừa nhận tuyển Anh đã bản lĩnh hơn ở thời khắc quyết định. Tuy nhiên, anh khẳng định đây chưa phải dấu chấm hết:

"Hôm nay trái tim tôi tan vỡ, nhưng tôi hứa với người dân Na Uy rằng chúng tôi sẽ đứng dậy, sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Và tôi tin sẽ có một ngày, những giọt nước mắt của đêm nay sẽ được thay thế bằng nước mắt của niềm hạnh phúc".