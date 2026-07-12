Bellingham bỏ tuyển Anh ăn mừng chạy đến ôm Haaland: Tôi muốn xoa dịu nỗi buồn của cậu ấy

Cái ôm lay động World Cup 2026: Khi Bellingham bước qua ranh giới thắng thua để ôm lấy "người anh em" Haaland.

Giữa khoảnh khắc "sụp đổ" của Erling Haaland sau tiếng còi mãn cuộc trận tứ kết World Cup 2026 Anh thắng 2-1 Na Uy. Bellingham đã bước thẳng đến, ôm lấy Haaland để sẻ chia.

Sự tôn trọng tuyệt đối của Erling Haaland

Dù đang phải trải qua nỗi buồn khi đội nhà bị loại đầy tiếc nuối sau 120 phút nghẹt thở, Erling Haaland vẫn dành cho người đồng đội cũ những lời ca ngợi trân trọng nhất. Phát biểu sau trận đấu, tiền đạo người Na Uy thẳng thắn thừa nhận đẳng cấp của Bellingham:

"Real Madrid và đội tuyển Anh thật may mắn khi có được Jude Bellingham. Bất cứ ai cũng muốn có cậu ấy trong đội hình của mình. Jude Bellingham là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".

Sự công nhận của Haaland không chỉ là lời khen ngợi dành cho một đối thủ vừa chiến thắng, mà còn là niềm tự hào của một người bạn khi chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của người từng chung chiến tuyến.

Haaland dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Bellingham (Ảnh: Getty)

"Mọi người nhìn thấy đối thủ, còn tôi nhìn thấy anh em"

Đáp lại sự tôn trọng ấy, Jude Bellingham cũng không giấu được sự xúc động khi giải thích về hành động chủ động tiến đến bên cạnh trung phong người Na Uy ngay khi trận đấu vừa kết thúc.

"Người đầu tiên tôi muốn gặp sau trận đấu là Erling. Mọi người nhìn thấy những đối thủ trong 90 phút. Còn tôi nhìn thấy người anh em của mình. Tôi thấy cậu ấy đứng đó, mang theo nỗi thất vọng về kết quả trận đấu, và tôi biết chính xác cậu ấy đang cảm thấy thế nào vì tôi cũng từng trải qua cảm giác đó".

Cả hai dành cho nhau những cái ôm tình cảm (Ảnh: Getty)

Haaland và Bellingham là bạn thân ngoài đời (Ảnh: Getty)

Ngôi sao của Real Madrid khẳng định hành động của mình hoàn toàn xuất phát từ sự chân thành, không vì ống kính máy quay hay những dòng tiêu đề trên mặt báo. Anh bước đến chỉ để nhắc nhở người bạn thân rằng một kết quả bóng đá, dù nghiệt ngã đến đâu, cũng không bao giờ có thể định nghĩa được con người và đẳng cấp thực sự của Haaland.

Quá khứ tại Signal Iduna Park là bệ phóng cho cả hai, và chính những ngày tháng thanh xuân ấy đã tôi luyện nên một tình bạn bền vững trước mọi sóng gió hay màu áo câu lạc bộ, đội tuyển:

"Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc khó quên tại Dortmund. Chúng tôi thúc đẩy nhau mỗi ngày, cùng nhau ăn mừng và cùng nhau trưởng thành. Sự gắn kết đó không hề biến mất chỉ vì chúng tôi đang khoác trên mình màu áo đội tuyển quốc gia khác nhau. Tôi bảo cậu ấy hãy ngẩng cao đầu vì cậu ấy vẫn luôn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cách cậu ấy chiến đấu cho Na Uy, những hy sinh và niềm đam mê mà cậu ấy cống hiến cho đất nước mình xứng đáng nhận được sự tôn trọng tuyệt đối. Hôm nay chúng tôi là đối thủ. Nhưng ngày mai, cậu ấy vẫn sẽ luôn là người anh em của tôi. Tôi sẽ luôn đứng sau sát cánh cùng cậu ấy, giống như tôi biết cậu ấy cũng sẽ luôn ủng hộ tôi", Bellingham chia sẻ.

Trận đấu đầy duyên nợ đã khép lại, tấm vé bán kết World Cup 2026 đã có chủ nhân xứng đáng. Thế nhưng, câu chuyện về tình bạn, sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau giữa hai ngôi sao hàng đầu thế giới chắc chắn sẽ còn được người hâm mộ nhắc lại như một chương đẹp đẽ của giải đấu.