HLV Thụy Sĩ chỉ trích gay gắt thẻ đỏ của Embolo sau trận thua Argentina: "Không thể chấp nhận được!"

HLV Murat Yakin không cho rằng Argentina được thiên vị nhưng ông không hài lòng khi trọng tài quyết định truất quyền thi đấu của Embolo.

Thụy Sĩ đã dừng bước ở tứ kết World Cup 2026 sau thất bại 1-3 trước Argentina trong hiệp phụ. Sau trận đấu, HLV Murat Yakin lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng với quyết định của tổ trọng tài, đặc biệt là tình huống Breel Embolo nhận thẻ đỏ sau khi VAR can thiệp.

Theo nhà cầm quân 50 tuổi, đây là một quyết định khiến ông cảm thấy vô cùng cay đắng bởi nó xuất hiện đúng vào thời điểm Thụy Sĩ đang chơi tốt nhất.

Bước ngoặt xảy ra chỉ ít phút sau khi Thụy Sĩ gỡ hòa. Trong pha tranh chấp với Leandro Paredes, Embolo ngã xuống và ban đầu trọng tài Joao Pinheiro rút thẻ vàng với tiền vệ Argentina. Tuy nhiên, sau khi nhận tín hiệu từ VAR và xem lại băng hình, trọng tài xác định không có va chạm đáng kể, đồng thời chuyển thẻ vàng sang Embolo theo quy định mới của FIFA về việc sửa lỗi nhận diện cầu thủ.

Do trước đó đã nhận một thẻ vàng, tiền đạo Thụy Sĩ phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Embolo bật khóc khi rời sân, trong khi Thụy Sĩ chỉ còn 10 người ở thời điểm quan trọng nhất của trận đấu.

HLV Yakin cho rằng quyết định này đã tác động trực tiếp đến cục diện trận đấu. "Theo tôi, điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thật đau đớn khi bị loại theo cách này. Các cầu thủ của tôi là những người hùng thực sự. Họ đã chiến đấu bằng tất cả trái tim và tôi rất tự hào về họ. Tôi không hiểu vì sao trọng tài lại đưa ra quyết định như vậy".

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Ông cũng lên tiếng bảo vệ Embolo, khẳng định tiền đạo này không đáng bị chỉ trích sau những gì đã xảy ra. "Cậu ấy đang suy sụp hoàn toàn. Mọi người có thể tưởng tượng cậu ấy đang cảm thấy thế nào. Embolo đã có nhiều thời điểm chơi rất tốt. Tôi tuyệt đối không trách cậu ấy về chiếc thẻ đỏ. Đó sẽ là điều vô lý. Theo tôi, đây là sai lầm của trọng tài và nó đã gây bất lợi cho chúng tôi".

Dù bức xúc với công tác điều hành trận đấu, HLV Thụy Sĩ không cho rằng Argentina được trọng tài ưu ái tại World Cup 2026. "Tôi sẽ không nói Argentina được thiên vị. Đây là một trận đấu cởi mở và cả hai đội đều có cơ hội giành chiến thắng. Tuy nhiên, chúng tôi đã phải trả giá vì quy định này và quyết định của trọng tài. Dù rất đau lòng vì các cầu thủ không thể vào bán kết, tôi vẫn muốn chúc mừng Argentina và chúc Lionel Messi cùng các đồng đội gặp nhiều may mắn ở chặng đường phía trước".