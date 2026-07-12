Julian Alvarez: "Chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ để Messi vô địch World Cup lần nữa"

Sau chiến thắng 3-1 của Argentina trước Thụy Sĩ, Julian Alvarez gửi thông điệp đanh thép về giấc mơ World Cup cùng Messi.

Sau chiến thắng nghẹt thở 3-1 của Argentina trước Thụy Sĩ tại tứ kết World Cup 2026, tiền đạo Julian Alvarez đã có những chia sẻ đầy xúc động trong phòng họp báo về đội trưởng Lionel Messi. Người hùng ghi bàn thắng quyết định ở hiệp phụ khẳng định, toàn đội Argentina đang ra sân với một tâm thế như những chiến binh để giúp người đàn ông mang áo số 10 chạm tay vào chiếc cúp vàng một lần nữa.

"Toàn đội và tôi muốn nâng cao một chiếc cúp vô địch World Cup nữa cùng Lionel Messi. Chúng tôi sẵn sàng cống hiến mọi thứ vì anh ấy. Chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì anh ấy nếu cần. Đối với chúng tôi, anh ấy có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với việc chỉ là một cầu thủ bóng đá, anh ấy là một người thực sự đặc biệt với chúng tôi", Alvarez bày tỏ.

Alvarez muốn cùng Messi vô địch World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Sự gắn kết và tinh thần hy sinh vì người thủ lĩnh đã trở thành thứ vũ khí mạnh nhất của tập thể Albiceleste suốt những năm qua. Với thế hệ trẻ như Alvarez, Mac Allister hay Enzo Fernandez, Messi không chỉ là một thần tượng thuở nhỏ mà đã trở thành nguồn động lực tinh thần vô giá trên sân cỏ.

Alvarez nhấn mạnh: "Tất cả mọi người trong đội hình này đều muốn góp phần giúp Messi giành thêm một kỳ World Cup nữa. Chúng tôi biết anh ấy có ý nghĩa như thế nào đối với Argentina, không chỉ với tư cách là đội trưởng mà còn là một cầu thủ đã cống hiến mọi thứ cho đất nước này trong suốt sự nghiệp của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và nỗ lực hết mình để giúp biến giấc mơ đó thành hiện thực".

Trận đấu với Thụy Sĩ là một minh chứng rõ nét cho sự khốc liệt của giải đấu năm nay. Đại diện châu Âu đã kéo Argentina vào đến hiệp phụ và chỉ chịu khuất phục trước bản lĩnh của các nhà vua. Nhìn lại 120 phút tra tấn thể lực tại Kansas, tiền đạo đang khoác áo Atletico Madrid thừa nhận mỗi trận đấu hiện tại đối với Argentina đều là một cuộc chiến sống còn vì Messi.

"Mỗi trận đấu đều giống như một cuộc chiến, và chúng tôi biết những khoảnh khắc này có ý nghĩa như thế nào đối với anh ấy. Đó là lý do tại sao chúng tôi cố gắng hỗ trợ anh ấy theo mọi cách có thể, cả trong và ngoài sân cỏ. Sự quyết tâm của anh ấy truyền động lực cho toàn đội, và chúng tôi muốn đền đáp sự tận hiến đó bằng thành công".

Một trong những hình ảnh đẹp nhất trận đấu là khoảnh khắc Alvarez ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, anh lập tức quay đầu chạy về phía Messi thay vì ăn mừng một mình. Giải thích về hành động mang tính biểu tượng này, chân sút 26 tuổi chia sẻ chân thành: "Khi tôi ghi bàn, bản năng đầu tiên của tôi không phải là ăn mừng một mình. Tôi tiến thẳng đến chỗ Messi. Những khoảnh khắc như vậy thật đặc biệt vì tất cả chúng tôi đều đang nỗ lực hướng tới cùng một mục tiêu, và việc chia sẻ chúng với anh ấy càng làm cho những khoảnh khắc đó trở nên ý nghĩa hơn".

Alvarez hướng về Messi ăn mừng (Ảnh: Getty)

Với cái duyên ghi bàn ở những thời khắc quyết định cùng một tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi, Julian Alvarez đang cùng các đồng đội từng bước hiện thực hóa giấc mơ bảo vệ ngai vàng. Vượt qua Thụy Sĩ, thử thách tiếp theo của Argentina sẽ là trận bán kết đầy duyên nợ với đội tuyển Anh.