Messi không ghi bàn vẫn xô đổ 2 kỉ lục World Cup ở trận Argentina 3-1 Thuỵ Sĩ

Messi lại xô đổ lịch sử World Cup.

Lionel Messi tiếp tục có thêm một đêm đáng nhớ trong màu áo Argentina. Không chỉ góp công giúp nhà đương kim vô địch đánh bại Thụy Sĩ 3-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026, siêu sao 39 tuổi còn thiết lập thêm hai cột mốc chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Dấu ấn đầu tiên đến ở khả năng kiến tạo. Từ quả phạt góc của Messi, Alexis Mac Allister bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Argentina, đồng thời giúp đội trưởng Albiceleste có pha kiến tạo thứ 11 tại các kỳ World Cup.

Con số này đưa Messi vượt qua huyền thoại người Đức Fritz Walter (10 kiến tạo) để trở thành cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất lịch sử World Cup. Xếp sau Messi lần lượt là Fritz Walter (10), Raymond Kopa, Uwe Seeler và Diego Maradona, những người cùng có 8 đường chuyền thành bàn.

Không dừng lại ở đó, trận đấu với Thụy Sĩ còn giúp Messi thiết lập thêm một kỷ lục khác. Đây là lần thứ 15 anh góp mặt ở một trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử.

Ảnh: FIFA

Hành trình của Messi ở các trận đấu loại trực tiếp bắt đầu từ World Cup 2006, khi anh vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng trước Mexico ở vòng 1/8. Kể từ đó, siêu sao người Argentina liên tục góp mặt ở những vòng đấu quan trọng qua các kỳ World Cup và giờ đã độc chiếm kỷ lục với 15 lần ra sân.

Nếu tiếp tục góp mặt ở trận bán kết gặp tuyển Anh, Messi sẽ nâng thành tích này lên 16 trận knock-out World Cup. Thực tế, World Cup 2026 đang trở thành giải đấu chứng kiến hàng loạt cột mốc đáng nhớ của chủ nhân 8 Quả bóng Vàng. Trước đó, Messi đã trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử tham dự 6 kỳ World Cup, đồng thời lập kỷ lục là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi hat-trick tại giải khi lập cú hat-trick vào lưới Algeria ở tuổi 39.

Bên cạnh đó, anh cũng tiếp tục giữ vững vị trí cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử World Cup với 31 trận, thi đấu hơn 2.400 phút và nâng thành tích ghi bàn lên 21 pha lập công, nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Ở tuổi 39, Messi vẫn là linh hồn trong lối chơi của Argentina. Trên hành trình hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch thế giới, đội trưởng Albiceleste không chỉ giúp đội bóng tiến gần hơn tới chiếc cúp vàng mà còn liên tục viết thêm những trang sử mới cho World Cup bằng hàng loạt kỷ lục tưởng chừng rất khó bị xô đổ.