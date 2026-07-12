FIFA vẽ nên kịch bản đẹp như mơ: 4 đội mạnh nhất thế giới cùng có mặt ở bán kết, World Cup 2026 càng về chặng cuối càng hay!

4 đội bóng đá dẫn đầu BXH bóng đá nam thế giới đều lọt vào bán kết World Cup, đem đến những màn thư hùng đáng mong đợi.

World Cup 2026 đã mang đến một kịch bản đẹp như mơ khi Argentina, Tây Ban Nha, Pháp và Anh là bốn đội tuyển giành vé vào bán kết. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, đây cũng chính là 4 đội đang đứng đầu bảng xếp hạng FIFA nam mới nhất, biến vòng bán kết năm nay thành màn so tài giữa những đội tuyển mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ ở vòng knock-out, bốn "ông lớn" đều khẳng định được sức mạnh để góp mặt ở chặng đua cuối cùng của giải đấu. Argentina tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch với Lionel Messi vẫn tỏa sáng ở tuổi 39. Tây Ban Nha duy trì phong độ ấn tượng nhờ dàn cầu thủ trẻ tài năng, trong khi Pháp và Anh tiếp tục chứng minh vị thế của hai thế lực hàng đầu bóng đá châu Âu.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, bốn đội đứng đầu bảng xếp hạng FIFA cùng lúc góp mặt ở vòng bán kết. Sự trùng khớp giữa thứ hạng trên bảng xếp hạng và kết quả trên sân cỏ được xem là minh chứng rõ nét cho sự ổn định của những nền bóng đá hàng đầu thế giới.

Ảnh: FIFA

Hai cặp đấu bán kết cũng được đánh giá là "trong mơ". Pháp sẽ chạm trán Tây Ban Nha trong màn tái đấu giữa hai ông lớn của bóng đá châu Âu, còn Argentina sẽ đối đầu Anh ở cuộc thư hùng gợi nhớ hàng loạt cuộc đối đầu kinh điển trong lịch sử World Cup.

Không chỉ quy tụ bốn đội tuyển có thứ hạng cao nhất FIFA, vòng bán kết World Cup 2026 còn là màn hội tụ của hàng loạt ngôi sao xuất sắc nhất thế giới như Lionel Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham hay Lamine Yamal. Chính điều đó khiến nhiều người hâm mộ ví đây là "vòng bán kết trong mơ", nơi bất kỳ cặp đấu nào cũng xứng đáng là trận chung kết sớm.

Sau gần một tháng tranh tài với 48 đội tuyển, World Cup 2026 cuối cùng cũng chọn ra bốn cái tên xứng đáng nhất. Giờ đây, cuộc đua đến chiếc cúp vàng sẽ là màn cạnh tranh giữa bốn đội tuyển đang đứng ở vị trí số 1, 2, 3 và 4 trên bảng xếp hạng bóng đá nam FIFA - một kịch bản mà không nhiều người dám nghĩ tới trước khi giải đấu khởi tranh.