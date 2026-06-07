Phúc Huỳnh tung hết tinh hoa kỹ xảo đánh bại Lý Hoàng Nam, lên ngôi vô địch Asia Open 2026 đầy kịch tính

Chiều ngày 7/6, Phúc Huỳnh thắng nghẹt thở Lý Hoàng Nam để lên ngôi vô địch Asia Open 2026.

Bước vào trận chung kết đơn nam chiều ngày 7/6 tại giải Asia Open 2026, Phúc Huỳnh đã chủ động dâng cao tấn công và áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu tiên. Sự thanh thoát trong các pha điều bóng giúp anh nhanh chóng làm chủ thế trận ở set khai cuộc, dễ dàng khép lại set 1 với chiến thắng cách biệt 21-13.

Tuy nhiên, bản lĩnh của tay vợt đẳng cấp như Lý Hoàng Nam đã lên tiếng đúng lúc ở set đấu thứ hai. Bị dồn vào thế chân tường, Hoàng Nam kiên cường bám đuổi từng điểm số, kéo đối thủ vào loạt gia tăng điểm số cân não. Trong khoảnh khắc quyết định, sự già rơ đã giúp Hoàng Nam thắng với tỉ số sát nút 23-21, đưa trận chung kết về vạch xuất phát.

Trận chung kết đơn nam diễn ra kịch tính

Bước vào set 3 quyết định, bầu không khí tại nhà thi đấu như bùng nổ khi cả hai tay vợt liên tục cống hiến những pha đôi công mãn nhãn. Trong ngày thi đấu thăng hoa, Phúc Huỳnh đã tung ra hàng loạt kỹ xảo đỉnh cao, đặc biệt là cú phản đòn sau lưng chuẩn xác khiến toàn bộ khán đài phải trầm trồ thán phục. Sự hưng phấn giúp "trai đẹp" sinh năm 2000 giành chiến thắng thuyết phục 21-11.

Đánh bại Lý Hoàng Nam với tổng tỷ số 2-1 sau 3 set đấu căng thẳng (21-13, 21-23, 21-11), Phúc Huỳnh chính thức trở thành tân vương nội dung đơn nam Asia Open.

Phúc Huỳnh vô địch, Lý Hoàng Nam Á quân, Quang Dương hạng 3

Những tay vợt đơn nam hàng đầu Việt Nam trải qua một giải đấu nghẹt thở