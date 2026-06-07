Bầu trời pháo hoa choáng ngợp, 34.000 CĐV tiễn đội tuyển đi World Cup 2026, hoành tráng hơn ăn mừng vô địch

ĐT Paraguay có màn đến World Cup 2026 vô cùng ấn tượng.

Paraguay đã tổ chức một màn chia tay vô cùng hoành tráng cho đội tuyển quốc gia trước khi lên đường tham dự World Cup 2026. Đội bóng Nam Mỹ khép lại trận giao hữu cuối cùng trước giải đấu bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Nicaragua, đồng thời tạo nên một bữa tiệc ánh sáng ngoạn mục tại sân vận động Defensores del Chaco.

Hơn 34.000 khán giả đã lấp kín các khán đài để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia trước lần đầu tiên Paraguay trở lại sân chơi World Cup sau 16 năm vắng bóng. Sau tiếng còi mãn cuộc, bầu trời phía trên sân vận động được thắp sáng bởi màn pháo hoa rực rỡ kéo dài, tạo nên khung cảnh được nhiều người ví như lễ ăn mừng của nhà vô địch World Cup tương lai.

Những đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Một tài khoản bình luận: "Paraguay đang khiến cả thế giới phải chú ý". Một người khác viết: "Người hâm mộ Paraguay vừa tạo nên màn tiễn đội tuyển dự World Cup điên rồ nhất từ trước tới nay. Sân vận động chật kín khán giả, những tấm mosaic đỏ trắng phủ kín khán đài và pháo hoa thắp sáng cả bầu trời đêm".

Màn bắn pháo hoa tiễn đội Paraguay đi World Cup, hoành tráng như ăn mừng vô địch

Trong khi đó, một truyền thống đặc biệt khác của bóng đá Nam Mỹ cũng được nhắc đến. Trước ngày lên đường sang Mỹ dự World Cup, máy bay chở đội tuyển Brazil đã được thực hiện nghi thức "rửa tội" bằng những vòi nước phun từ hai bên đường băng, tạo thành một cổng nước khổng lồ bao phủ chiếc máy bay.

Ở trận đấu với Nicaragua, Paraguay giành chiến thắng nhờ các pha lập công của Kaku, Miguel Almirón, Matías Galarza và Alejandro Maidana. Tuy nhiên, niềm vui của đội tuyển Paraguay không trọn vẹn khi ngôi sao sáng giá nhất đội hình là Julio Enciso dính chấn thương.

Cầu thủ 22 tuổi phải rời sân chỉ sau khoảng 20 phút thi đấu. Anh ôm chân phải, bật khóc và được đội ngũ y tế đưa ra ngoài bằng cáng. Hiện mức độ chấn thương vẫn chưa được xác nhận, nhưng nhiều nguồn tin lo ngại Enciso có thể bỏ lỡ toàn bộ World Cup 2026.

Paraguay đã có hành trình vòng loại đầy ấn tượng để giành vé đến World Cup. Đội bóng của HLV Gustavo Alfaro từng đánh bại cả Brazil lẫn Argentina, kết thúc vòng loại khu vực Nam Mỹ ở vị trí thứ sáu và giành suất trực tiếp đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tại World Cup 2026, Paraguay nằm ở bảng D cùng United States, Australia và Turkey. Trận ra quân của họ sẽ diễn ra vào tuần tới gặp đội chủ nhà Mỹ.