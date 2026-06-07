Cú sốc cho Argentina của Messi trước World Cup

Đội tuyển Argentina bị thiệt quân ngay trước thềm khởi tranh World Cup.

Đội tuyển Argentina vừa phải đón nhận một tin không vui ngay trước thềm chiến dịch bảo vệ ngai vàng thế giới, khi trung vệ Leonardo Balerdi chính thức bị gạch tên khỏi danh sách tham dự World Cup 2026 do dính chấn thương nghiêm trọng.

Sự cố đáng tiếc xảy ra trong một buổi tập gần đây của nhà Đương kim vô địch. Theo thông tin từ ban y tế, thủ quân của Olympique Marseille đã bị rách cơ dép (vùng bắp chân dưới) ở chân phải. Chấn thương này buộc ngôi sao 27 tuổi phải nói lời chia tay giấc mơ World Cup trong sự tiếc nuối tột cùng của ban huấn luyện và người hâm mộ.

Ngay sau khi có kết quả chẩn đoán chính thức, Hiệp hội Bóng đá Argentina (AFA) đã đưa ra thông báo xác nhận việc loại Balerdi khỏi đội hình, đồng thời gửi lời động viên sâu sắc đến anh: "Hãy ngẩng cao đầu, mạnh mẽ và sớm bình phục nhé, Flaco!".

Balerdi (thứ 2 từ trái qua) chấn thương (Ảnh: FIFA)

Leonardo Balerdi rời tuyển Argentina

Sự vắng mặt của Balerdi là một tổn thất không hề nhỏ đối với hệ thống phòng ngự của huấn luyện viên Lionel Scaloni. Với 7 lần ra sân ở chiến dịch vòng loại, trung vệ sinh năm 1999 được quy hoạch là phương án xoay tua chất lượng, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng suất đá chính với bộ đôi Cristian Romero và Lisandro Martínez. Đầu óc nhạy bén cùng tố chất thủ lĩnh mà anh thể hiện tại Ligue 1 mùa này từng được kỳ vọng sẽ gia cố thêm sự chắc chắn cho Argentina tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Theo kế hoạch, Balerdi sẽ lập tức rời bản doanh của đội tuyển để trở lại Pháp, bắt đầu quá trình điều trị và hồi phục dưới sự giám sát của các bác sĩ câu lạc bộ Marseille.

Trong bối cảnh thời gian đếm ngược đến ngày khai màn không còn nhiều, chiến lược gia Lionel Scaloni đang phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm một cái tên thay thế xứng tầm. Argentina sẽ bắt đầu hành trình tại bảng J với các đối thủ Algeria, Áo và Jordan. Dù được đánh giá vượt trội, nhưng bài toán nhân sự hàng thủ đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho tham vọng bảo vệ vương miện của đại diện Nam Mỹ.