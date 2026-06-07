Hỗn chiến kinh hoàng trước World Cup: Sao Bồ Đào Nha bóp cổ, tát đối thủ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp!

Trận giao hữu trước thềm World Cup giữa Bồ Đào Nha và Chile khép lại với chiến thắng 2-1 cho đội bóng của Ronaldo.

Trận giao hữu khởi động cho Vòng chung kết World Cup 2026 giữa Bồ Đào Nha và Chile rạng sáng 7/6 đã biến thành một màn hỗn chiến hỗn loạn ngay trước giờ nghỉ giải lao. Tâm điểm của vụ va chạm là ngôi sao chạy cánh thuộc biên chế AC Milan - Rafael Leão, người đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và đang đối mặt với nguy cơ bị treo giò dài hạn tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ngòi nổ của cuộc xô xát bắt đầu từ tình huống tranh chấp nảy lửa giữa João Cancelo (Bồ Đào Nha) và Felipe Faundez (Chile). Ngay lập tức, cầu thủ hai bên lao vào ăn thua đủ. Trong lúc hỗn loạn, Rafael Leão đã không giữ được bình tĩnh khi lao tới bóp cổ và được cho là đã tát vào mặt cầu thủ Ivan Román bên phía Chile. Trọng tài chính đã không ngần ngại rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Leão, đồng thời cũng truất quyền thi đấu của chính Román vì những hành vi kích động sau đó.

João Cancelo (Bồ Đào Nha) được cho là tát đối thủ (Ảnh: Reaters)

Román cũng nhận thẻ đỏ (Ảnh: Reuters)

Dù phải chơi thiếu người trong toàn bộ hiệp hai, Bồ Đào Nha vẫn thể hiện bản lĩnh của một ông lớn. Ngay sau giờ nghỉ, Gonçalo Guedes được tung vào sân thay cho Cristiano Ronaldo đã khai thông thế bế tắc. Bruno Fernandes sau đó nhân đôi cách biệt, trước khi Lucas Cepeda (Chile) rút ngắn tỉ số, khép lại chiến trận đấu với chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha.

Ronaldo không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn ở trận đấu này

Tuy nhiên, do đây là trận đấu thuộc chuẩn bị cho World Cup, hành vi bạo lực của tiền đạo 26 tuổi này sẽ bị FIFA mổ xẻ và xem xét kỹ lưỡng. Nhiều khả năng Leão sẽ phải nhận một án treo giò nghiêm khắc, có thể khiến anh bỏ lỡ các trận đấu quan trọng tại vòng bảng World Cup 2026 của Bồ Đào Nha ở bảng K.