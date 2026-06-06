Cầu thủ Nhật Bản từng vướng bê bối xâm hại tình dục được dự World Cup 2026, CĐV tranh cãi cực gắt

Nhật Bản gây tranh cãi trước World Cup 2026: Triệu tập cầu thủ từng vướng bê bối tình dục, CĐV nổi giận đòi loại khỏi đội tuyển.

World Cup 2026 còn chưa khởi tranh nhưng đội tuyển Nhật Bản đã vướng vào một cuộc tranh cãi lớn. Tâm điểm là tiền vệ Kaishu Sano, cầu thủ từng bị bắt giữ để điều tra trong một vụ cáo buộc tấn công tình dục vào năm 2024 nhưng nay vẫn được HLV Hajime Moriyasu trao vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Khi HLV Hajime Moriyasu công bố danh sách 26 cầu thủ Nhật Bản dự World Cup 2026, cái tên gây chú ý nhất không phải đội trưởng Wataru Endo hay ngôi sao Takefusa Kubo mà lại là Kaishu Sano. Tiền vệ 25 tuổi đang khoác áo Mainz 05 tại Bundesliga được xem là một trong những phát hiện đáng chú ý của bóng đá Nhật Bản trong hai năm gần đây. Tuy nhiên, bên cạnh chuyên môn, Sano vẫn mang theo một "vết đen" trong sự nghiệp khiến nhiều người chưa thể quên.

Đội hình ĐT Nhật Bản dự World Cup 2026

Cầu thủ gây tranh cãi là Sano (Ảnh: Kyodo)

Tháng 7/2024, Sano bị cảnh sát Tokyo bắt giữ cùng hai người đàn ông khác để điều tra liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ tại khách sạn ở thủ đô Nhật Bản. Vụ việc ngay lập tức trở thành tâm điểm truyền thông bởi thời điểm đó Sano vừa hoàn tất thương vụ chuyển đến Đức thi đấu.

Sano từng bị bắt giữ vì cáo buộc tấn công tình dục gây chấn động Nhật Bản

Chỉ vài tuần sau, các công tố viên Nhật Bản quyết định không truy tố cầu thủ này. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không công bố lý do cụ thể cho quyết định trên. Điều đó khiến vụ việc khép lại về mặt pháp lý nhưng những tranh cãi trong dư luận chưa bao giờ thực sự lắng xuống.

Sau khi được trả tự do, Sano đã công khai xin lỗi nạn nhân cũng như người hâm mộ. "Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới nạn nhân vì đã gây ra những rắc rối nghiêm trọng", cầu thủ này phát biểu vào thời điểm đó.

Tưởng như mọi chuyện đã khép lại, nhưng việc Sano xuất hiện trong danh sách dự World Cup 2026 đã khiến tranh cãi bùng phát trở lại. Mạng xã hội nước này nhanh chóng chia thành hai luồng ý kiến trái ngược.

Một bộ phận người hâm mộ cho rằng đội tuyển quốc gia không chỉ đại diện cho chuyên môn bóng đá mà còn đại diện cho hình ảnh và giá trị của đất nước. Vì vậy, việc một cầu thủ từng vướng bê bối nghiêm trọng được trao cơ hội dự World Cup là điều khó chấp nhận.

Fan Nhật xoá tên Sano ra khỏi danh sách ĐT Nhật Bản

Nhiều bình luận chỉ trích xuất hiện trên các diễn đàn thể thao và mạng xã hội Nhật Bản, cho rằng Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản đang gửi đi một thông điệp sai lệch khi tiếp tục trao cơ hội cho cầu thủ này.

Trong khi đó, những người ủng hộ Sano lại cho rằng cầu thủ này chưa từng bị kết tội trước tòa. Họ cho rằng việc tiếp tục loại bỏ anh khỏi đội tuyển dù không bị truy tố sẽ đi ngược lại các nguyên tắc pháp lý cơ bản.

Giữa làn sóng tranh luận, HLV Hajime Moriyasu đã trực tiếp lên tiếng bảo vệ quyết định của mình. "Chúng tôi đã có nhiều cuộc thảo luận trước khi chọn ra 26 cầu thủ xuất sắc nhất của Nhật Bản để giúp họ giành chiến thắng trên đấu trường thế giới vào thời điểm này", hãng tin Kyodo dẫn lời ông Moriyasu.

Dù vậy, những lời giải thích của vị thuyền trưởng Samurai Blue vẫn chưa thể làm dịu hoàn toàn làn sóng phản đối. Với nhiều người hâm mộ Nhật Bản, câu chuyện giờ đây không còn đơn thuần là bóng đá. Nó đã trở thành cuộc tranh luận lớn hơn về ranh giới giữa pháp luật, đạo đức và trách nhiệm của những người đại diện cho màu cờ sắc áo quốc gia.

Khi World Cup 2026 đang đến rất gần, Kaishu Sano có thể sẽ không chỉ phải đối mặt với áp lực trên sân cỏ. Mỗi lần ra sân trong màu áo Nhật Bản, anh nhiều khả năng vẫn sẽ là tâm điểm của những cuộc tranh luận chưa có hồi kết tại quê nhà.