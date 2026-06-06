Em gái lai Tây của thủ môn Đặng Văn Lâm gây sốt với bộ ảnh tuổi 19: Cao 1m77 nuột nà, vòng eo con kiến nhỏ xíu mới "vô thực"

Đặng Thanh Giang – em gái thủ môn Đặng Văn Lâm – vẫn luôn là cái tên nhận được sự chú ý đặc biệt nhờ nhan sắc lai Tây nổi bật cùng vóc dáng chuẩn người mẫu. Bộ ảnh đón tuổi 19 mới đây tiếp tục khiến người hâm mộ xuýt xoa.

Mới đây, hotgirl Đặng Thanh Giang - em gái thủ thành Đặng Văn Lâm gây sốt khi chia sẻ bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 19. Ngay lập tức, loạt khoảnh khắc này thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ bởi visual ngày càng thăng hạng của em gái hot nhất làng bóng đá.

Trong bộ ảnh, Thanh Giang lựa chọn concept nhẹ nhàng, nữ tính với không gian tràn ngập gấu bông, bánh kem và bóng bay số 19. Tuy nhiên, thứ khiến dân tình chú ý nhiều nhất không phải là khung cảnh đáng yêu mà chính là vóc dáng cực phẩm của cô nàng. Sở hữu chiều cao lên tới 1m77, Thanh Giang nổi bật với đôi chân dài thẳng tắp, tỷ lệ cơ thể cân đối và thần thái không thua kém các người mẫu chuyên nghiệp. Dù chỉ diện trang phục đơn giản, cô vẫn dễ dàng khoe được lợi thế hình thể đáng ngưỡng mộ.

Đặc biệt, vòng eo nhỏ xíu mới là điểm nhấn chiếm trọn spotlight trong bộ ảnh lần này. Ở nhiều góc chụp cận và toàn thân, phần eo săn chắc cùng đường cong mềm mại giúp Thanh Giang ghi điểm tuyệt đối. Không ít người hâm mộ nhận xét đây chính là "vũ khí" giúp cô nàng nổi bật giữa dàn hot girl thế hệ mới.

Bên cạnh vóc dáng, nhan sắc lai Tây của Thanh Giang cũng là chủ đề được bàn luận sôi nổi. Là em gái của thủ môn Đặng Văn Lâm - người mang hai dòng máu Việt Nam và Nga - Thanh Giang thừa hưởng nhiều nét đẹp nổi bật như sống mũi cao, đôi mắt sâu, gương mặt thanh thoát và làn da trắng sáng.

Càng trưởng thành, những đường nét lai Tây trên gương mặt cô càng trở nên sắc nét hơn. Nếu như trước đây Thanh Giang thường được nhắc đến với hình ảnh cô bé dễ thương bên cạnh anh trai nổi tiếng, thì hiện tại cô đã ra dáng một thiếu nữ trưởng thành với phong cách thời trang ngày càng cuốn hút.

Đặng Thanh Giang sinh năm 2007, kém anh trai Đặng Văn Lâm nhiều tuổi. Dù mới chính thức bước chân vào làng giải trí với hoạt động người mẫu chuyên nghiệp chưa lâu, cô nàng đã sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật và cuộc sống năng động.

Mỗi lần xuất hiện trong những bức ảnh gia đình cùng Đặng Văn Lâm, Thanh Giang đều nhận được nhiều lời khen bởi chiều cao ấn tượng cùng nhan sắc nổi bật không hề thua kém các hot girl đình đám. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng khi theo đuổi lĩnh vực thời trang hoặc người mẫu, cô gái này hoàn toàn có đủ tiềm năng để phát triển trong tương lai.

Ở tuổi 19, Thanh Giang đang cho thấy sự thay đổi rõ rệt cả về ngoại hình lẫn thần thái. Và với bộ ảnh sinh nhật ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ, em gái Đặng Văn Lâm một lần nữa chứng minh lý do vì sao cô luôn nằm trong danh sách những "em gái sân cỏ" nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ cộng đồng mạng.