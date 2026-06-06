Ronaldo chỉ xếp thứ 4, David Beckham sở hữu kiểu tóc World Cup huyền thoại nhất mọi thời đại

Kiểu tóc của David Beckham được bình chọn đẹp nhất mọi thời đại tại World Cup, Top 10 kiểu tóc ấn tượng nhất thuộc về những ai?

Những bàn thắng và chiếc cúp vàng có thể làm nên lịch sử, nhưng đôi khi một kiểu tóc cũng đủ để trở thành biểu tượng của cả một kỳ World Cup. Và theo cuộc bình chọn mới nhất tại Anh, David Beckham mới là người chiến thắng trong cuộc đua phong cách này.

Trước thềm World Cup 2026, nền tảng bán vé viagogo đã thực hiện khảo sát với 2.000 người trưởng thành tại Anh nhằm tìm ra kiểu tóc mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Kết quả không quá bất ngờ khi mái tóc mohawk nổi tiếng của David Beckham tại World Cup 2002 đứng đầu danh sách với 28% số phiếu bầu.

Hơn 20 năm đã trôi qua nhưng hình ảnh đội trưởng tuyển Anh với phần tóc hai bên cạo sát và dải tóc dựng đứng ở giữa vẫn là một trong những biểu tượng thời trang đáng nhớ nhất của bóng đá thế giới. Thời điểm đó, Beckham không chỉ là ngôi sao số một của Tam Sư mà còn là biểu tượng phong cách có sức ảnh hưởng toàn cầu. Kiểu tóc của anh nhanh chóng trở thành xu hướng, được hàng triệu thanh thiếu niên trên khắp thế giới bắt chước.

Kiểu tóc mohawk của David Beckham năm 2002 được bình chọn là kiểu tóc đẹp nhất World Cup (Ảnh: AP) Kiểu tóc mohawk của David Beckham năm 2002 được bình chọn là kiểu tóc đẹp nhất World Cup (Ảnh: AP)

Đứng ở vị trí thứ hai là Paul Gascoigne với kiểu tóc skin fade từng gây sốt tại World Cup 1990 trên đất Italy. Huyền thoại người Anh được nhớ đến không chỉ bởi tài năng thiên bẩm mà còn bởi vẻ ngoài cá tính và khác biệt.

Điều bất ngờ nhất của bảng xếp hạng có lẽ nằm ở vị trí thứ ba. Tiền đạo Erling Haaland, người chuẩn bị có lần đầu tiên tham dự World Cup cùng tuyển Na Uy, đã lọt vào top đầu nhờ mái tóc dài buộc đuôi ngựa kết hợp với phần tóc hai bên được cạo gọn gàng.

Trong khi đó, kiểu tóc nổi tiếng bậc nhất lịch sử bóng đá - mái tóc "tam giác" (hay còn gọi vui là "đầu chỏm") của Ronaldo Nazario tại World Cup 2002 - chỉ đứng thứ tư.

Đây có lẽ là kiểu tóc kỳ lạ nhất từng xuất hiện ở một kỳ World Cup. Huyền thoại Brazil khi đó cạo gần như toàn bộ mái tóc, chỉ để lại một mảng tóc nhỏ phía trước trán. Dù từng bị chế giễu không ít, kiểu tóc này lại trở thành hiện tượng toàn cầu và được hàng triệu cậu bé trên khắp thế giới sao chép.

Kiểu tóc của Ronaldo xếp thứ 4 trong số kiểu tóc ấn tượng nhất World Cup mọi thời đại (Ảnh: Getty)

Bản thân Ronaldo sau này cũng thừa nhận anh cố tình tạo ra kiểu tóc khác thường để đánh lạc hướng truyền thông khỏi những tranh cãi liên quan đến chấn thương trước giải đấu. Cuối cùng, màn "đánh lạc hướng" ấy thành công ngoài mong đợi khi anh ghi 8 bàn thắng và giúp Brazil vô địch World Cup 2002.

Xếp ngay sau Ronaldo là Neymar với mái tóc vàng xoăn từng gây bão mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ còn hài hước gọi đây là kiểu tóc "mì spaghetti" vì vẻ ngoài đặc biệt của nó.

Danh sách 10 kiểu tóc World Cup đáng nhớ nhất còn có sự góp mặt của Chris Waddle với kiểu mullet cổ điển, Julian Ryerson với mái tóc nhuộm họa tiết da báo, Marc Cucurella với mái tóc xoăn dài đặc trưng, Carlos Valderrama cùng mái tóc afro vàng huyền thoại và Sir Bobby Charlton với kiểu tóc chải lệch đã trở thành thương hiệu.

Kiểu tóc ấn tượng của Julian Ryerson (Ảnh: Alamy)

Carlos Valderrama của Colombia đã tạo nên hình ảnh mái tóc huyền thoại tại giải đấu năm 1998 (Ảnh: Reuters) Carlos Valderrama của Colombia đã tạo nên hình ảnh mái tóc huyền thoại tại giải đấu năm 1998 (Ảnh: Reuters)

Cuộc bình chọn một lần nữa cho thấy sức hút đặc biệt của David Beckham. Dù đã giải nghệ từ lâu, cựu đội trưởng tuyển Anh vẫn là cái tên có ảnh hưởng lớn trong làng thời trang bóng đá. Giữa vô số kiểu tóc độc đáo từng xuất hiện tại các kỳ World Cup, mohawk của Beckham vẫn được người hâm mộ xem là chuẩn mực của sự cá tính, khác biệt và mang tính biểu tượng nhất.