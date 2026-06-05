Không phải Messi hay những kỷ lục, đây mới là lý do thực sự khiến Ronaldo khao khát vô địch World Cup 2026

Một cựu đồng đội của Ronaldo tiết lộ điều thúc đẩy CR7 chiến đấu để giành lấy chiếc cúp World Cup danh giá.

Khi nhắc đến Cristiano Ronaldo, người ta thường nghĩ ngay đến những con số. Nhiều người tin rằng anh vẫn tiếp tục thi đấu vì muốn ghi thêm bàn thắng, thiết lập thêm các cột mốc lịch sử hoặc đơn giản là duy trì cuộc cạnh tranh với Lionel Messi.

Nhưng thực tế, động lực lớn nhất của CR7 ở World Cup 2026 lại nằm ở một nơi hoàn toàn khác. Ronaldo đã giành gần như mọi danh hiệu mà một cầu thủ có thể mơ tới. Anh vô địch Champions League nhiều lần, sở hữu nhiều Quả bóng Vàng, là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá quốc tế và đã giúp Bồ Đào Nha đăng quang tại Euro 2016 cũng như UEFA Nations League.

Tuy nhiên, có một danh hiệu vẫn luôn lẩn tránh anh suốt hơn hai thập kỷ sự nghiệp: World Cup. Đó chính là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong bức tranh sự nghiệp của Ronaldo.

Eric Djemba-Djemba, cựu đồng đội của ngôi sao người Bồ Đào Nha tại Manchester United, cho biết Cristiano đang nỗ lực giành danh hiệu mà anh ấy đã theo đuổi suốt 5 giải đấu không phải là để sánh ngang thành tích của Messi hay để dập tắt những lời chỉ trích, mà là vì tinh thần cạnh tranh và khát vọng không ngừng hoàn thiện bản thân.

“Tôi nghĩ Cristiano muốn vô địch World Cup vì chính bản thân mình, chứ không phải vì Messi. Tôi nhớ rằng, sau mỗi buổi tập, cậu ấy thường luyện tập sút bóng và đá phạt, và cậu ấy sẽ rất tức giận nếu sút hụt. Chắc chắn, Messi là một đối thủ khó nhằn, nhưng Cristiano đang cạnh tranh với chính mình và muốn giành chức vô địch World Cup này vì bản thân, chứ không phải vì Messi", Djemba-Djemba chia sẻ với Goal.

Ở tuổi 41, World Cup 2026 gần như chắc chắn là cơ hội cuối cùng để anh chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất của bóng đá thế giới. Điều đáng chú ý là Ronaldo không còn bước vào giải đấu với áp lực phải chứng minh mình là ai.

Anh đã là cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất lịch sử và cũng là chân sút ghi nhiều bàn thắng quốc tế nhất mọi thời đại. Những kỷ lục ấy đã được thiết lập từ lâu. Trong khi đó, Lionel Messi đã hoàn tất giấc mơ World Cup tại Qatar 2022 và bước vào giải đấu năm nay với tâm thế thoải mái hơn rất nhiều, bởi di sản của anh đã được khẳng định.

Ronaldo thì khác.

Đối với anh, World Cup không đơn thuần là một giải đấu nữa trong sự nghiệp. Nó là cơ hội cuối cùng để hoàn thành câu chuyện bóng đá mà anh đã theo đuổi từ khi lần đầu tham dự World Cup năm 2006. Suốt năm kỳ World Cup trước đó, thành tích tốt nhất của Ronaldo và Bồ Đào Nha là vị trí thứ tư tại Đức năm 2006. Kể từ đó, họ chưa bao giờ tiến xa hơn bán kết.

Lần này, niềm tin của Ronaldo càng lớn hơn khi Bồ Đào Nha sở hữu một trong những thế hệ cầu thủ tài năng nhất lịch sử nước này. Những cái tên như Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves hay Nuno Mendes tạo nên một tập thể được đánh giá đủ sức cạnh tranh chức vô địch.

Đó cũng là lý do Ronaldo vẫn tiếp tục chiến đấu ở tuổi mà phần lớn các cầu thủ đã giải nghệ từ lâu. Không phải để hơn Messi. Không phải để có thêm một kỷ lục nữa. Mà để mang về cho Bồ Đào Nha chiếc cúp vàng World Cup đầu tiên trong lịch sử và khép lại sự nghiệp quốc tế bằng cái kết hoàn hảo nhất có thể.

Nếu làm được điều đó vào mùa hè này, Ronaldo sẽ không chỉ hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu của riêng mình, mà còn hoàn tất giấc mơ lớn nhất mà anh đã theo đuổi suốt 20 năm khoác áo đội tuyển quốc gia.